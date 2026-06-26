UGT Aragón Servicios Públicos reclama que se reconozca la figura de bombero forestal

Archivo - Agentes del equipo de bomberos trabaja en una zona afectada por un incendio. Archivo - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos en Aragón ha reclamado que se reconozca la figura de "bombero forestal" para personal funcionario y laboral dedicado a la prevención y extinción de incendios forestales y ha reclamado la constitución de una mesa técnica de negociación para su definición.

Este sindicato ha denunciado ante Inspección de Trabajo, que año y medio más tarde de la aprobación a nivel nacional la Ley básica de bomberos forestales, el Gobierno de Aragón no ha identificado las categorías de personal funcionario y laboral dedicado a la prevención y extinción de incendios forestales, a las que debe aplicarse.

En el caso de Aragón, UGT alerta que esta situación tiene graves consecuencias para la formación que deben recibir estos profesionales; la salud laboral y la prevención de riesgos laborales; la regulación del sistema de guardias y de las jornadas de trabajo en extinción; la segunda actividad y el acceso a la jubilación anticipada en el caso de ingenieros y conductores --ya que los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) acceden a ella en su condición de agentes forestales--.

Según datos del propio Gobierno de Aragón, el dispositivo INFOAR --Incendios Forestales de Aragón-- integra aproximadamente a 60 técnicos, 350 Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) y una docena de conductores que participan activamente durante todo el año en la lucha contra el fuego, en un sistema de guardias de 24 horas.

A este personal se suma el de la empresa pública SARGA, que completa las brigadas, los puestos fijos de vigilancia y los conductores de motobombas.

"AGRAVIO COMPARATIVO"

Además, existe el "agravio comparativo" respecto al personal que depende de la empresa pública SARGA, adscrita al Departamento de Agricultura, respecto al Departamento de Medio Ambiente y Turismo al que sí se está aplicando la Ley, y donde se ha constituido una comisión negociadora de la implantación de la normativa relativa a la figura de bombero forestal.

Para UGT resulta "incomprensible" la distinta velocidad en la aplicación de una norma de obligado cumplimiento según el régimen jurídico del personal. Por ello, UGT Servicios Públicos ha reclamado la constitución inmediata de una mesa técnica de negociación con el Departamento de Medio Ambiente y Turismo para el desarrollo de la citada ley, así como de otras cuestiones que atañen a dicho personal.

El sindicato ha confiado en que la Inspección de Trabajo atienda la denuncia presentada al respecto, ya que se puede estar cometiendo un "fraude" a la Seguridad Social al no haberse incrementado las cotizaciones en nómina, conforme establece el Real Decreto que regula el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos forestales.

Con el comienzo de las altas temperaturas del verano, el peligro de incendios forestales crece exponencialmente. Es entonces cuando los responsables políticos se acuerdan de la importante labor del operativo de lucha contra incendios, mientras el resto del año están "abandonados y ninguneados", han comparado.

En este sentido, el sindicato hace un llamamiento a las instituciones para que se vele por el cumplimento de la Ley.