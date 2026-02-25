UGT y CCOO se concentran este jueves por el tercer fallecido en accidente laboral en menos de una semana

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón se concentrarán en Zaragoza este jueves, día 26 de febrero a las 11.00 horas, en el monumento a la Constitución, por la última víctima mortal en accidente laboral. Se trata del tercer fallecido en menos de una semana.

CCOO y UGT Aragón exigen a las administraciones extremar la vigilancia y el control para prevenir accidentes laborales y a las empresas una mayor exigencia del cumplimiento de la ley, en especial en la coordinación de actividades, tanto de la empresa principal como de la subcontrata.

Se trata del tercer fallecido en accidente laboral en Aragón, tras la muerte de dos trabajadores la semana pasada uno de ellos por un atrapamiento en el sector de la construcción y otro al ser atropellado, realizando un servicio de asistencia en carretera.

En esta ocasión, se trata de un operario de una brigada de mantenimiento ferroviario que fue hallado muerto el pasado sábado, cuando trabajaba en la estación de Calatayud. Pertenecía a una subcontrata. Ambos sindicatos han lamentado se nuevo la pérdida de más vidas en el trabajo y se solidarizan con los familiares y amigos de la víctima.