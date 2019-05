UGT y CCOO reclaman derogar los aspectos "más dañinos" de la reforma laboral y llaman a movilizarse el 26M

Actualizado 01/05/2019 14:34:39 CET

ZARAGOZA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, han reclamado al gobierno que se conformará tras los comicios generales del 28 de abril que derogue los aspectos "más dañinos" de la reforma laboral y han llamado a todos los trabajadores a movilizarse de nuevo en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo para favorecer gobiernos progresistas.

Unas 2.500 personas, según las cifras de Delegación del Gobierno, se han movilizado en esta jornada del 1 de Mayo, Día del Trabajador, en el centro de la capital aragonesa, convocados por ambos sindicatos bajo el lema 'La lucha continúa. + derechos + igualdad + cohesión. Primero las personas'.

A la manifestación han asistido representantes de PSOE, Ciudadanos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Podemos y el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve (ZEC). La movilización ha comenzado con una concentración en la plaza de San Miguel, para finalizar en la plaza Paraíso con la lectura del manifiesto. Asimismo, en este 1 de mayo se han celebrado manifestaciones y concentraciones en Huesca, Teruel, Andorra, Tarazona y Mallén.

En declaraciones a los medios de comunicación, Daniel Alastuey ha observado que esta jornada es "especial" porque coincide con "una salida de la crisis que se produce de manera injusta", dado que se recupera "la riqueza del país, aumentan los beneficios empresariales, las ventas del capital y el dividendo de los accionistas, pero los trabajadores han salido perdiendo".

En los años de crisis se han perdido 1.200.000 puestos de trabajo, "menos de la mitad de los trabajadores tienen un trabajo digno, indefinido y a tiempo completo y nos hemos dejado un 10 por ciento de nuestro poder adquisitivo", ha advertido.

PROPICIAR EL CAMBIO

"Es momento de que se produzca un cambio" y este 1 de mayo coincide con un momento electoral "que puede propiciarlo". Alastuey ha agradecido a los trabajadores que hayan salido a la calle a votar el 28 de abril porque, como resultado de las elecciones, se conformará un gobierno "que puede hacer caso a nuestras demandas".

En este sentido, ha exigido al nuevo Ejecutivo que derogue "los aspectos más dañinos de la reforma laboral, que derogue la reforma de las pensiones, que tenga un plan de choque inmediato por el empleo, contra la precariedad, que mejore la protección social de los trabajadores y luche contra la desigualdad de género". Ahora "dan los números" en el parlamento para impulsar estas medidas "inmediatas" y abrir el diálogo social, ha sentenciado.

Asimismo, el secretario general de UGT Aragón ha insistido en la necesidad de que los trabajadores continúen "movilizados por si el gobierno no cumple", y para afrontar la segunda vuelta electoral, en la que está en juego preservar a la Unión Europea "de las fuerzas de la ultraderecha" y tener unas "administraciones progresistas" autonómicas y municipales.

PARTICIPAR EL 26M

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha indicado que esta jornada siempre es reivindicativa y, este año, sirve para "poner encima de la mesa las propuestas de los sindicatos de clase para mejorar la situación de los trabajadores".

Ha coincidido en que este año es especial por estar "en medio de dos elecciones", resaltando la "altísima participación" que se registró en los comicios del 28 de abril. "Es importantísimo que la ciudadanía participe en la democracia y en la toma decisiones" y ha recordado que en mayo hay "una segunda parte" para consolidar gobiernos progresistas.

Al nuevo gobierno que se constituya en España "le vamos a poner encima de mesa una serie de medidas que queremos que se vayan tomando durante estos cuatro años", pero algunas de ellas con carácter "inmediato", como "modificar los aspectos más negativos de la reforma laboral" para lo que ya existían "textos cerrados para llevar al Boletín Oficial del Estado", así como ha expresado la disposición de los sindicatos a negociar "otras cuestiones a medio y largo plazo" para cambiar el mercado laboral y las políticas sociales y económicas.

Pina ha realizado también un llamamiento a los trabajadores aragoneses para que participen en las elecciones del 26 de mayo. "Nos jugamos no sólo quién gestiona los ayuntamientos, sino también qué políticas europeas se van a tomar".

"Nos gustaría que hubiera una altísima participación y que, de nuevo, se pudieran dar en Aragón mayorías progresistas para que el próximo Gobierno aragonés también haga unas políticas que vayan en la línea de ir contra la precariedad y la desigualdad". Ha dicho tajante que los sindicatos "no permitirán que se ponga en cuestión el autogobierno de Aragón".

TRABAJO "DECENTE"

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (ZEC), ha reivindicado un trabajo "decente", con condiciones y un salario "dignas", que permita conciliar la vida personal y familiar con la laboral, que no ponga "en riesgo la salud". Ha achacado la precariedad laboral a las reformas de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP), para decir que "hay que revertirlas" y ha recordado a la mujer trabajadora, "siempre excluida, maltratada y marginada en el mercado laboral".

El portavoz del grupo parlamentario Socialista en las Cortes, Javier Sada, ha estimado que "es el momento de que la recuperación económica se note en los bolsillos y en la calidad de vida de todos los trabajadores" y ha defendido que, para ello, se ha dado un paso "importante" con la victoria de Pedro Sánchez, pero "nos queda un segundo capítulo" el 26 de mayo. "Solo hay dos opciones, o un gobierno con Vox o un gobierno presidido por Javier Lambán y el PSOE".

La candidata del PSOE a la Alcaldía, Pilar Alegría, ha mencionado a los jóvenes que llegan al mercado de trabajo y se enfrentan a empleos precarios y ha apostado por "batallar" contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. "El compromiso de Pedro Sánchez en estos cuatro años será poner en marcha el nuevo estatuto del trabajador y dilapidar los aspectos más lesivos de la reforma laboral". Ha alertado también de que en la ciudad, tras el 26M, "solo habrá dos alternativas: un gobierno de progreso que resuelva los problemas de los zaragozanos o un gobierno donde la ultraderecha va a mandar demasiado".

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, Maru Díaz, ha remarcado que los derechos laborales son fruto del esfuerzo "de muchas generaciones" y ha opinado que "la mejor forma de honrarlos es seguir luchando para no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados y mejorar las condiciones laborales".

EMPLEO COMO PRIORIDAD

El portavoz de Economía y Hacienda de Ciudadanos Aragón, Javier Martínez, ha señalado que el empleo debe ser "una prioridad" y es necesario "un tratamiento de choque" para mejorar sus condiciones. Ha reclamado "reformas de calado a nivel laboral, fiscal y educativo" para pensar "en el futuro que queremos".

El presidente de CHA y candidato a la Presidencia de Aragón, José Luis Soro, ha dicho tajante que "ya no hay excusa para no derogar la reforma laboral del PP". "Tenemos que acabar con el techo de cristal, con la brecha salarial, dar un futuro a nuestros jóvenes, acabar con la precariedad laboral", ha deseado. "Reforma laboral del PP fuera, nuevo marco laboral, dignificación, garantías, que el Gobierno esté de lado de los trabajadores y no de las grandes empresas", ha sentenciado.

Por último, el coordinador general de IU Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Álvaro Sanz, ha advertido de que "la mayoría social trabajadora quiere un país digno para una vida digna" y ha valorado que es "imprescindible acabar con la precariedad" para dar estabilidad en los empleos, igualdad salarial y mejora del sistema de pensiones. Ha exigido un marco nuevo del mercado laboral, derogando las dos últimas reformas laborales y modificando el estatuto de los trabajadores.