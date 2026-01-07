UGT y OSTA solicitan una reunión con Bienestar Social para abordar la situación de los trabajadores de las residencias

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y OSTA han solicitado una reunión urgente con la secretaria general técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Lucía Horno, para abordar la situación de los trabajadores de las residencias en la Comunidad Autónoma.

Ambas centrales consideran "imprescindible" que la Administración autonómica conozca de primera mano las condiciones laborales, organizativas y humanas en las que se desarrolla la actividad en estos centros.

En este sentido, entienden que el Departamento de Bienestar Social y Familia "tiene una responsabilidad directa en garantizar unos estándares adecuados tanto para las personas usuarias como para quienes prestan los cuidados".

De manera concreta UGT y OSTA señalan que "está en su mano la actualización del Decreto 111/1992 por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, documento obsoleto que no establece unas ratios adecuadas a la realizad del sector y no permiten una correcta atención de las personas usuarias".

"Las trabajadoras del sector demandan ser escuchadas y sus representantes sindicales reiteran la necesidad urgente de abrir un espacio de diálogo real y efectivo que atienda la insostenible situación actual y realicen actuaciones inmediatas por parte de la Administración".

Los sindicatos han propuesto celebrar la reunión en las fechas 20 o 21 de enero de 2026, según mejor se ajuste a la agenda de la secretaria general técnica.