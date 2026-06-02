UGT pide reforzar las políticas activas de empleo, elevar los salarios y aplicar la reducción de la jornada

Archivo - Sede del sindicato UGT en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha calificado de "imprescindible" abordar las reformas pendientes en el ámbito laboral porque solo mediante el impulso a la mejora de la productividad, la ampliación de derechos --como la reducción de la jornada laboral o la reforma del despido-- la urgencia de mejorar los salarios y el refuerzo de las políticas activas de empleo para las personas que tienen más dificultades para conseguirlo, será posible consolidar un mercado de trabajo "más equilibrado, productivo y socialmente justo".

UGT ha realizado esta declaración tras conocerse los datos del desempleo del mes de mayo en Aragón que revelan que ha bajado en 709 personas hasta los 47.798 desempleados.

Para el sindicato, mayo se comporta, por motivos estacionales, como uno de los meses más dinámicos y favorables para el empleo a lo largo del año.

Según UGT, el inicio de la campaña agrícola en Aragón está detrás de dos de cada tres altas en la Seguridad social en mayo. El Régimen por cuenta ajena también crece en todos los sectores, especialmente en comercio; actividades administrativas y servicios auxiliares; industria; hostelería; transporte y almacenamiento y construcción.

Asimismo, han destacado que la provincia de Huesca representa el 29 por ciento de las nuevas altas en la Seguridad Social y la contratación en mayo alcanza el 45 por ciento en la tipología indefinida, mejorando el dato del mes anterior, han elogiado.

UGT Aragón ha calificado de "favorables" los nuevos datos, sin embargo, para continuar creando empleo de calidad se debe atender a las cuestiones estructurales que afectan al mercado laboral, ha incidido.