Unanimidad del Ayuntamiento de Zaragoza para que Adif repare las deficiencias de la estación de Miraflores y Delicias

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, una moción de Vox, en la que insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y específicamente a Adif, a la reparación inmediata de todas las deficiencias de señalización, información, iluminación y accesibilidad que presenta la estación ferroviaria de Miraflores, así como subsanar los daños estructurales derivados de las obras en su entorno, al igual que en la de Delicias.

También ha prosperado el segundo apartado para que el Gobierno de Zaragoza agilice, de forma prioritaria, la mejora urbanística del entorno de la estación, coordinando los nuevos desarrollos residenciales con una integración real y digna de la infraestructura ferroviaria en la trama urbana de la ciudad.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha apoyado exigir al Ministerio de Fomento acometa las mejoras, pero ha preciado que sea la empresa que tiene que reparar es la empresa que lo hizo y no Adif. A su parecer lo fundamental es la conexión este oeste de la ciudad.

Elena Tomas ha pedido 'in voce' también la segunda línea del tranvía para una mejor conectividad, pero Calvo lo ha rechazado porque Vox se opone a la segunda línea del tranvía.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha avanzado el voto a favor de la moción de Vox porque "prima el interés de los ciudadanos y no la ideología", ha diferenciado.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que en Miraflores "hay un problema" y ha pedido extender la moción a la estación de Delicias porque el estado de las instalaciones dependientes de Adif es "lamentable", ha opinado. El portavoz de Vox la ha aceptado para que se revisen todas las deficiencias de las estaciones de Zaragoza, pero tiene prioridad la de Miraflores que es la que está en "peor estado", ha precisado.

"Hablar de Adif es el ejemplo y metáfora perfecta del PSOE gestionando. La alta velocidad la han destrozado por culpa de la gestión de Sánchez. Somos un meme mundial. Circulando a 30 kilómetros por hora en varios tramos entre Madrid y Barcelona", se ha despachado Serrano.