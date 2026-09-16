La unidad móvil de donación de plasma se instala en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza por primera vez

La unidad móvil de donación de plasma se instala, por primera vez, en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva unidad móvil de donación de plasma se ha instalado este miércoles en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y, en concreto, se ha ubicado en el aparcamiento de Urgencias, desde las 9.30 a las 13.00 horas. Es la primera vez que llega a este centro sanitario, después de que haya estado ya en el Hospital Nuestra Señora de Gracia y en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-White, ha acudido al Hospital Clínico, donde ha sido recibida por el gerente del sector sanitario Zaragoza III, Luis Gómez, así como por otros miembros del equipo directivo del centro.

También han participado la jefa del servicio de Hematología y Hemoterapia del Clínico, Mayte Olave, y la enfermera supervisora del Laboratorio de Hematología y del Servicio de Transfusiones, Marta Vicente.

Rosa Plantagenet-White ha recordado que esta unidad se presentó el pasado 16 de julio. "Es un nuevo recurso, vital para los pacientes que necesitan plasma", ha comentado, para indicar ni Aragón, ni España, ni Europa son autosuficientes en este recurso sanguíneo y por eso es necesario "incrementar de manera importante la donación".

Esta unidad móvil va a permitir acercar la donación de plasma a todo el territorio aragonés. La gerente del Banco de Sangre ha comentado que se va a instalar en todos los hospitales de Aragón. Después, se llevará a centros de salud y comarcas.

En ella, se realiza la técnica de la plasmaféresis, que, hasta ahora, únicamente podía efectuarse en las instalaciones del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en Zaragoza. Gracias a este nuevo vehículo perfectamente equipado, la donación puede acercarse a municipios y comarcas de toda la Comunidad, ofreciendo a todos los aragoneses la posibilidad y la facilidad de donar plasma sin tener que desplazarse hasta Zaragoza.

La gerente del Banco de Sangre ha invitado a donantes de sangre interesados a que en su próxima donación soliciten una valoración como posible donante de plasma. En Aragón, hay unos 1.400 donantes de plasma estables y se han llegado a alcanzar las 3.000 donaciones de este recurso sanguíneo.

MEJOR ACCESIBILIDAD PARA LOS DONANTES

El gerente del sector sanitario Zaragoza III, Luis Gómez, al que pertenece el Clínico, se ha felicitado por la llegada de este recurso, "que mejora la accesibilidad a los donantes".

Ha subrayado que el plasma donado se utiliza para elaborar tratamientos que se implementan en hospitales como el Clínico y que permiten aplicar diferentes terapias para enfermedades como inmunodeficiencias, trastornos de la coagulación, enfermedades neurológicas y autoinmunes, patologías raras o de baja prevalencia y a pacientes sometidos a trasplantes.

CÓMO ES LA DONACIÓN DE PLASMA

La donación de plasma dura unos 45 minutos. No es tan conocida como la de sangre, aunque los requisitos son similares: tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. El personal sanitario valora previamente si el acceso venoso es el adecuado para realizar la aféresis. También es preciso ser donante de sangre para poder ser donante de plasma.

El proceso de cada donación se puede realizar una vez al mes, es voluntario y altruista. Aragón cuenta con alrededor de 1.400 donantes de plasma y se prevé alcanzar durante 2026 una producción cercana a los 12.000 litros de plasma, una cifra que supone un importante avance respecto a años anteriores.

El plasma es un componente esencial de la sangre. Representa aproximadamente el 55% de su volumen total y está compuesto principalmente por agua, proteínas, factores de coagulación, anticuerpos y otras sustancias necesarias para el correcto funcionamiento del organismo.

A partir de las proteínas presentes en el plasma se elaboran medicamentos biológicos esenciales que, en la actualidad, no pueden fabricarse de forma artificial y cuya demanda continúa aumentando en todo el mundo. Estos medicamentos, entre ellos la Albúmina y las Inmunoglobulinas, son eficaces contra patologías hematológicas, inmunológicas y reumatológicas tanto en adultos, como en pacientes pediátricos.

LA UNIDAD MÓVIL

La unidad móvil de donación de plasma del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón está formada por un contenedor que alberga dos máquinas de aféresis fijadas a las paredes, dos camillas para la atención de los donantes, una mesa, dos sillas, neveras para la conservación del plasma obtenido, sistema de climatización y dos grupos electrógenos que garantizan su autonomía energética. Todo el conjunto es transportado mediante un vehículo tractor.

Cada colecta cuenta con un equipo integrado por un médico, un profesional de enfermería y un conductor, responsables de garantizar el correcto desarrollo de la actividad y la atención a los donantes.

Una vez finalizada cada colecta, el plasma obtenido es trasladado al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, donde se realizan los correspondientes análisis de calidad y seguridad, así como su procesamiento, conservación y almacenamiento para su posterior utilización terapéutica.