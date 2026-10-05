La Universidad San Jorge inaugura el edificio Innova para ampliar las oportunidades de aprendizaje e innovación

Inauguración del Edificio Innova de la Universidad San Jorge. - USJ

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge ha celebrado este lunes el acto de inauguración y bendición del edificio Innova, el octavo del campus de Villanueva de Gállego, diseñado para favorecer metodologías de aprendizaje basadas en la experiencia y la práctica, así como para facilitar de forma progresiva la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías inmersivas en distintas titulaciones.

Con una superficie de 1.600 metros cuadrados, se sitúa junto a la Facultad de Ciencias de la Salud y se integra en el entorno natural del campus a través de una gran cristalera que favorece la entrada de luz natural y configura espacios flexibles destinados a la actividad docente.

El inmueble dispone de dos niveles adaptados a la topografía del terreno, seis aulas, espacios polivalentes y nuevas áreas para estudiantes.

Durante el acto, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha destacado que el nuevo edificio responde a una concepción de la universidad en permanente transformación y a la necesidad de adaptar los entornos educativos a la evolución del conocimiento y la tecnología.

"Este edificio nació de la convicción de que la educación exige entornos capaces de evolucionar al mismo ritmo que el conocimiento, la tecnología y una necesidad de permanente transformación", ha señalado.

Carrascal ha explicado que la Universidad San Jorge trabaja en la configuración de un "campus global" capaz de adaptarse a las nuevas necesidades de la Educación Superior. En este sentido, ha avanzado que el campus incorporará progresivamente nuevos entornos de simulación avanzada, inteligencia artificial y realidad virtual y aumentada, espacios maker y nuevos escenarios de colaboración en los que converjan conocimiento, creatividad, investigación y emprendimiento.

"Porque los grandes campus universitarios del futuro no se definirán únicamente por sus edificios, sino por las oportunidades que sean capaces de generar", ha apuntado la rectora, quien ha situado en el centro de esta transformación "las oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de encuentro y de transformación personal" que ofrece la USJ.

A su vez, Silvia Carrascal ha defendido un modelo de campus "abierto, dinámico, en constante evolución y pensado para las personas", capaz de eliminar barreras y ampliar las posibilidades de aprendizaje y participación, atendiendo a "la diversidad de talentos, de capacidades, intereses y formas de aprender que enriquecen nuestra comunidad universitaria".

FORMACIÓN INTEGRAL

Por su parte, el arzobispo de Zaragoza y gran canciller de la Universidad San Jorge, Carlos Escribano, ha destacado que esta inauguración representa "la madurez de un proyecto que se consolida en Aragón" y que el crecimiento de las instalaciones debe estar siempre vinculado al compromiso de la Universidad con la formación integral de sus estudiantes.

"En el centro de nuestro ideario está siempre la persona y la atención al estudiante en su desarrollo humano", ha señalado Escribano, quien ha incidido en la importancia de mantener "el sello propio" de la institución. En este sentido, ha explicado que el nuevo edificio, especialmente vinculado a las Ciencias de la Salud, debe contribuir no solo a que los estudiantes puedan practicar y simular situaciones laborales, sino también a formar profesionales comprometidos.

El arzobispo también ha destacado la importancia de que el campus sea un espacio de encuentro y convivencia entre diferentes estudiantes y disciplinas, y que contribuya a fortalecer el sentimiento de comunidad que forma parte de la identidad de la Universidad San Jorge.

También ha intervenido el vicepresidente del Grupo San Valero, Juan Carlos Sánchez, quien ha señalado que el edificio Innova representa la capacidad de la institución para "seguir construyendo dentro de nuestra misión, visión y valores".

Además, ha considerado que esta evolución del campus permite afrontar con confianza una sociedad "cada vez más compleja" y ha reivindicado el compromiso del Grupo San Valero con el progreso de la sociedad y con la atención a las necesidades de las personas.

A su vez, ha recordado que el Grupo desarrolla también iniciativas dirigidas a colectivos con mayores dificultades y que la formación debe contribuir a que los estudiantes puedan desempeñar sus futuras profesiones con solvencia, pero también a que "sean buenas personas y contribuyan a una sociedad mejor".

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha puesto de manifiesto que el edificio Innova nace con el objetivo de transformar la manera en que los estudiantes aprenden y se preparan para su futuro profesional. Susín ha destacado la importancia de que las universidades incorporen la innovación al servicio del conocimiento.

"La tecnología está cambiando la forma en la que trabajamos y estudiamos y tenemos que preparar a los alumnos no solo mediante la transmisión de conocimientos, sino proporcionándoles las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo que cambia a gran velocidad", ha afirmado.

Asimismo, la consejera ha incidido en la colaboración entre las universidades, las empresas y el tejido productivo para que el conocimiento trascienda las aulas y contribuya a transformar Aragón.

Durante el acto, el arquitecto responsable del área de Arquitectura de Idom y profesor de la Universidad San Jorge, Antonio Lorén, ha explicado las principales características arquitectónicas del edificio, así como las decisiones adoptadas para integrar el inmueble en el entorno del campus y adaptar sus espacios a las nuevas necesidades docentes.

El arquitecto ha destacado la singular ubicación del inmueble, situado en el límite norte del campus, en conexión con el municipio de Villanueva de Gállego. A su juicio, esta condición refleja también la voluntad de la Universidad San Jorge de configurarse como "una universidad abierta".

Asimismo, ha establecido una analogía entre esta ubicación y el propio recorrido de los estudiantes, al encontrarse el edificio en un espacio de transición entre las distintas etapas de su formación. "Es un límite entre los alumnos de Bachillerato y quienes están terminando su carrera, entre personas que se encuentran en momentos totalmente diferentes de su trayectoria", ha explicado.

Lorén ha afirmado que el campus de la Universidad San Jorge constituye un motor de aprendizaje y que, aunque se trata del edificio de menor superficie del campus, se concibió con la voluntad de que actuara como "cabecera" del conjunto y como uno de los primeros espacios con los que se encontrarían algunos de sus usuarios.

El resultado buscaba configurar "un edificio sobrio, armónico, clásico, amable y atemporal". A su vez, ha detallado que "el programa arquitectónico se ha planteado desde la flexibilidad de los espacios y la posibilidad de adaptarlos a diferentes metodologías docentes".