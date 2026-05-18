La Universidad San Jorge presenta su nuevo grado en Educación Social con una jornada sobre inclusión

Profesionales y docentes destacan la necesidad creciente de educadores sociales y el impacto transformador de esta profesión - UNIVERSIDAD SAN JORGE

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge ha dado a conocer este lunes su nuevo grado en Educación Social, que comenzará a impartirse en el curso 2026-2027, a través de una jornada centrada en la inclusión, el acompañamiento educativo y la transformación social.

La actividad, celebrada en el campus de Villanueva de Gállego bajo el lema 'Integra, educa y transforma. Sé agente de cambio', ha reunido a 25 estudiantes del ciclo formativo de Integración Social del IES María Moliner y ha servido para acercar la realidad profesional de la Educación Social al alumnado de Formación Profesional.

La jornada se ha desrrollado mediante una mesa redonda y varios talleres prácticos en los que participaron María Barragán, educadora social, psicóloga y docente de la USJ, y Gema López, presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón. Ambas profesionales han coincidido en destacar el creciente peso de esta disciplina y la necesidad de reforzar estos perfiles en ámbitos sociales y educativos.

Gema López ha subrayado que actualmente existe "mucha demanda de educadores sociales y no hay personas suficientes para cubrirla", mientras que María Barragán ha apuntado que se trata de "disciplinas que están creciendo y consolidándose", aunque su desarrollo depende también de las necesidades específicas de cada territorio.

UNA PROFESIÓN VINCULADA A LA INCLUSIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Durante el encuentro se ha valorado el papel de los educadores sociales como agentes de cambio que trabajan con infancia, juventud, personas mayores y colectivos vulnerables para prevenir situaciones de exclusión y fomentar la participación y la mejora de la calidad de vida.

Las ponentes han explicado además las diferencias existentes entre las figuras del educador social, el integrador social y el trabajador social. Según han detallado, el integrador social centra su labor en tareas de acompañamiento e intervención primaria, mientras que el educador social diseña planes de intervención y realiza un seguimiento educativo integral. Por su parte, el trabajador social orienta gran parte de su actividad a la gestión de recursos y proyectos y al ámbito legal y administrativo.

La jornada también ha permitido reflexionar sobre la dimensión emocional de esta profesión y sobre la percepción social que existe alrededor de determinados ámbitos de intervención. En este sentido, Gema López ha lamentado que las situaciones más complejas aparezcan "muy descontextualizadas" en los medios de comunicación y ha reivindicado la importancia del vínculo educativo en el trabajo diario.

María Barragán ha destacado igualmente que las experiencias positivas suelen tener menos visibilidad pese a su gran impacto social y personal, frente a los casos más difíciles, que acostumbran a generar una mayor repercusión pública.

UN NUEVO GRADO CON DOS ITINERARIOS DE ESPECIALIZACIÓN

La implantación del grado en Educación Social reforzará la oferta académica de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge, donde ya se imparten los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y la doble titulación de ambas enseñanzas.

El nuevo plan de estudios tiene como objetivo formar profesionales con competencias pedagógicas y sociales capaces de generar contextos educativos inclusivos y promover procesos de integración, participación y desarrollo comunitario.

Además, el grado incorporará dos menciones de especialización: Intervención Socioeducativa con Infancias y Adolescencias y Acción Socioeducativa: Movimientos Migratorios y Cooperación Internacional.

Desde la Universidad San Jorge señalan que esta nueva titulación nace con la intención de responder a las demandas sociales actuales y de formar profesionales preparados para afrontar retos relacionados con la inclusión, la convivencia y la igualdad de oportunidades.