La Universidad de Zaragoza lanza la campaña 'Cajal X Unizar' para conectar el legado del Nobel con su 'alma mater'

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, junto a la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional, Carmen Marta-Lazo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza ha lanzado una campaña de comunicación e identidad institucional que reivindica a Santiago Ramón y Cajal, el "alumni más sobresaliente" de la institución educativa aragonesa y referente universal, para convertir su legado científico en un elemento de conexión entre la tradición, el prestigio, la investigación, la formación y el futuro de la institución que fue su 'alma mater'.

La campaña, que se desarrolla bajo el lema 'Cajal X Unizar' y se ha presentado este jueves en el Edificio Paraninfo, parte de la idea central 'Una Universidad de Nobel', ya que Santiago Ramón y Cajal fue estudiante y, posteriormente, profesor de la Universidad de Zaragoza y recibió en 1906 el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre la estructura del sistema nervioso. Sus trabajos fueron decisivos para consolidar la teoría neuronal y transformaron la comprensión científica del sistema nervioso.

"Cuando hablamos de Cajal no hablamos solamente de una figura extraordinaria de nuestra historia científica. Hablamos de alguien que forma parte de la propia historia de la Universidad de Zaragoza. Queremos reconocer ese legado, pero también proyectarlo hacia el futuro, porque su manera de entender la investigación, basada en la curiosidad, la observación, el esfuerzo y la búsqueda de conocimiento, sigue plenamente vigente", ha señalado la rectora, Rosa Bolea, durante el acto, en el que ha estado acompañada por la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional, Carmen Marta-Lazo.

Para la rectora de la Universidad de Zaragoza, "Cajal representa extraordinariamente bien la idea de punto de encuentro, la curiosidad que él tenía por conocer, la capacidad de hacerse preguntas, el valor de la investigación, la perseverancia y la voluntad de avanzar allí donde todavía no existen respuestas", ese "legado", ha continuado Bolea, "es el que queremos transmitir a nuestros estudiantes y profesorado, que esas metas que nos parecen absolutamente imposibles se pueden conseguir y todo pasa por esa capacidad de esfuerzo".

UN PUENTE ENTRE LA MEMORIA Y LOS NUEVOS DESAFÍOS

Esta iniciativa conecta la figura de Cajal con la trayectoria de una institución universitaria asentada en Aragón desde 1474 y que acumula más de cinco siglos y medio de historia, durante los cuales ha contribuido a la formación, la investigación y la generación de conocimiento.

En este sentido, la Universidad de Zaragoza plantea la campaña como un puente entre su memoria histórica y su capacidad actual para afrontar los nuevos desafíos científicos y sociales. La institución se encuentra, además, entre las 500 mejores universidades del mundo según el Ranking de Shanghai.

"Una Universidad de Nobel no significa vivir únicamente de un reconocimiento del pasado. Significa tener una historia y un legado que nos permiten mirar hacia adelante con ambición. Queremos que Cajal sea una inspiración para nuestros estudiantes y para toda nuestra comunidad universitaria, y que al mismo tiempo contribuya a proyectar hacia la sociedad y hacia el mundo una Universidad de Zaragoza vinculada al conocimiento, la investigación, el talento y la innovación", ha añadido Bolea.

"Necesitamos conectar estos elementos de nuestra universidad actual con Cajal, nuestro alumni más sobresaliente", ha recalcado la rectora de Unizar, para explicar que la 'X' del lema de la campaña --'Cajal X Unizar'-- representa esa conexión entre nuestro pasado y nuestro presente y futuro, entre la ciencia y la sociedad, entre el conocimiento y la innovación, entre Aragón y el mundo".

ACERCAR CAJAL A LAS NUEVAS GENERACIONES

Uno de los elementos centrales de la campaña 'Cajal X Unizar' es la reinterpretación contemporánea de la imagen del científico. Así, la campaña combina la figura de Cajal con una identidad gráfica basada en frases y testimonios extraídos de sus escritos y de sus reflexiones.

El tratamiento visual busca acercar a Cajal especialmente a las nuevas generaciones, evitando una representación estática y exclusivamente histórica y proponiendo una imagen dinámica que conecte con el presente y futuro.

La "disruptiva y holística" propuesta ha sido conceptualizada y programada desde el Vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional, con una estrategia dirigida a los diferentes públicos universitarios y al conjunto de la sociedad, combinando todo un "ecosistema" de contenidos audiovisuales, piezas gráficas y digitales, redes sociales y una estrategia específica de proyección en medios de comunicación, ha detallado Carmen Marta-Lazo.

El propósito es generar visibilidad, conversación y participación, pero también reforzar la asociación entre la Universidad de Zaragoza y valores como el conocimiento, la investigación, la excelencia, el talento y la innovación. Además, incorpora una dimensión internacional, aprovechando el carácter universal de la figura de Cajal y su capacidad para actuar como embajador de la Universidad de Zaragoza en ámbitos científicos y académicos.

Para la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional, Carmen Marta-Lazo, supone "un gran hito, porque lanzar una campaña de identidad y proyección de marca siempre tiene como fin el posicionamiento, en este caso, de la Universidad de Zaragoza, pero también de Aragón".

De hecho, Carmen Marta-Lazo ha destacado que "la figura en la que se concreta la campaña, Ramón y Cajal, nos proporciona un reconocimiento que supera nuestras fronteras", por lo que esta iniciativa "adquiere esa dimensión internacional", dado que "su nombre forma parte de los anales de la historia universal de la ciencia" y ejerce de "anclaje" entre la Universidad de Zaragoza y "el representante más ilustre y referente de todos los alumni que han pasado por estas aulas".

Respecto a la grafía empleada, la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional ha incidido en que no es un elemento "meramente decorativo", sino que forma parte del concepto: "Hemos recuperado las frases más destacadas de los pensamientos, testimonios y conocimientos de Santiago Ramón y Cajal". Ha puesto el foco en su perfil "multidisciplinar", lo que permite que su trabajo "llegue a todas las facultades, centros e institutos de investigación".

Para este proyecto se ha escogido "una mirada actual y moderna", presentando a Cajal "en una edad intermedia, cuando estaba en plena madurez intelectual, su momento de máxima creatividad y capacidad de transformación, precisamente cuando a los 54 años consigue el Premio Nobel", ha aclarado Carmen Marta-Lazo.

Asimismo, el vídeo principal de 'Cajal X Unizar', una de las piezas centrales de la campaña, tendrá difusión posterior a través de los canales digitales de la Universidad, de las redes sociales y de los medios de comunicación.

Por último, la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional ha manifestado que esta campaña pretende "llegar a toda nuestra comunidad universitaria, pero también a los futuros estudiantes. Queremos que quienes ahora mismo están cursando Secundaria o Bachillerato adviertan que aquí tienen una universidad prestigiosa, moderna, pero que con cinco siglos y medio de historia tiene todo un aval en todas las disciplinas que hay".