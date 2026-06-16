La Universidad de Zaragoza prepara una nueva edición de sus cursos de verano, próximos al centenario de 2027

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza ha presentado la programación de sus Cursos de Verano 2026, una iniciativa académica nacida en Jaca (Huesca) en 1927 que se acerca ya a su centenario y que constituye la propuesta universitaria estival más veterana de España.

La presentación ha contado con la participación del vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Sergio Salinas Alcega; el director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüens Gracia; y la delegada de la Rectora para los Cursos Extraordinarios, Begoña Pérez Calle.

Los responsables académicos han destacado la vigencia de un proyecto que nació hace casi cien años con la voluntad de acercar el conocimiento universitario a la sociedad y que, generación tras generación, ha sabido adaptarse a los cambios científicos, culturales y sociales sin perder su esencia.

"Estamos muy orgullosos de la trayectoria de estos cursos, que ha demostrado la proyección que tiene la Universidad de Zaragoza", ha señalado Sergio Salinas, quien ha destacado la capacidad de esta iniciativa para combinar tradición, innovación y apertura internacional.

La edición de 2026 adquiere además un significado especial por situarse en el umbral del centenario que la Universidad de Zaragoza celebrará en 2027. Desde su creación en Jaca, los Cursos de Verano han mantenido una misma vocación: llevar el conocimiento fuera de las aulas, favorecer el encuentro entre universidad y sociedad y proyectar la actividad académica hacia el conjunto del territorio.

Los cursos extraordinarios constituyen una de las principales expresiones de esa vocación de servicio público. Lo que comenzó en Jaca se ha convertido con el tiempo en una red de conocimiento que vertebra Aragón y acerca la actividad universitaria a municipios y comarcas.

En 2026, los cursos extraordinarios llegarán a veinte sedes aragonesas: Aínsa, Alagón, Ansó, Binéfar, Calatayud, Cariñena, Ejea de los Caballeros, Grañén, Huesca, Jaca, La Puebla de Alfindén, Loarre, Monzón, San Martín de la Virgen del Moncayo, San Mateo de Gállego, Sariñena, Sieso de Jaca, Tarazona, Valtorres y Zaragoza.

La programación se desarrollará principalmente durante el mes de julio. Entre las propuestas más destacadas de esta edición figuran cursos vinculados a algunos de los principales debates de nuestro tiempo, combinando novedades con algunas de las señas de identidad históricas de los Cursos Extraordinarios.

La inteligencia artificial y la transformación digital tendrán una presencia destacada, junto a cuestiones relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad, la sostenibilidad, la salud, la educación, la inclusión social, el liderazgo, la diversidad y los derechos sociales, la comunicación, la imagen personal, el pensamiento económico, el patrimonio cultural y la historia, así como cursos orientados al desarrollo cultural y territorial del medio rural.

JACA, CIUDAD UNIVERSITARIA INTERNACIONAL

Los Cursos de Español como Lengua Extranjera, origen histórico de los Cursos de Verano desde 1927, volverán a convertir Jaca en un espacio internacional de aprendizaje, convivencia e intercambio cultural.

La oferta académica incluye los tradicionales Cursos de Lengua y Cultura Españolas con un curso mensual y dos cursos quincenales durante el mes de agosto. Se espera la participación de estudiantes procedentes de más de veinticinco nacionalidades, con presencia de alumnado europeo, americano, africano y asiático.

Uno de los rasgos más singulares de esta propuesta es la convivencia entre estudiantes internacionales y alumnado español que participa en los Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera, reconocidos por el Instituto Cervantes. Este año se celebrará la 38 edición del Curso de Formación Inicial y la 21 edición del Curso de Formación Especializada.

La programación incorpora además contenidos innovadores relacionados con la inteligencia artificial, la realidad virtual, las pedagogías digitales, la neurodivergencia, la pragmática plurilingüe y pluricultural o la enseñanza del español a personas en riesgo de exclusión.

Entre las novedades destaca el curso 'Desarrollo y gestión de propuestas culturales para ELE en contextos nacionales e internacionales', dedicado a un ámbito emergente de la enseñanza del español y que contará con especialistas de reconocido prestigio internacional.

LIBROS Y BIBLIOTECAS

Por primera vez, los Cursos de Español como Lengua Extranjera y los Cursos Extraordinarios colaboran en una propuesta académica conjunta dedicada a los libros y las bibliotecas en España.

El curso reunirá a destacadas figuras del mundo de la cultura y la comunicación, entre ellas José Luis Melero, Premio de las Letras Aragonesas; Jesús Marchamalo, Premio Nacional de Periodismo Cultural; Eva Cosculluela; Jesús de Andrés Sanz; y Ana Santos Aramburo, exdirectora de la Biblioteca Nacional de España. Esta iniciativa ejemplifica el carácter transversal y abierto que caracteriza a los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza.

La programación se completa con un amplio programa de actividades culturales y conferencias abiertas al público. El ciclo de los Cursos Extraordinarios se abrirá el 30 de junio con la conferencia inaugural del historiador Carlos Forcadell, profesor honorífico de la Universidad de Zaragoza y director de la Institución Fernando el Católico, que impartirá en Jaca la conferencia '1936: hoy en España y mañana en Europa'.

A lo largo del verano participarán también Antonio Elipe, Alfonso Sánchez Hormigo, María Tausiet y Pablo Laguna, con propuestas que abarcan desde la astronomía hasta la historia económica, la antropología cultural o la ingeniería biomédica.

Por su parte, los Cursos de Español completarán su programación con el tradicional Día del Recuerdo, dedicado este año a José Luis Calvo Carilla y José Manuel Blecua Perdices, además de conferencias, mesas redondas y actividades literarias que contarán con la participación de destacados especialistas y creadores.