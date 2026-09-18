Unizar celebra el acto de apertura del curso con el "orgullo" de ofertar estudios de Medicina en sus tres campus

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, antes del acto de apertura del curso académico 2026-2027. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza ha celebrado el acto académico de apertura del curso 2026-2027 con el "orgullo" de ofertar estudios de Medicina en sus tres campus, tanto en la capital aragonesa como en Huesca y Teruel.

El acto de este viernes ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea. Se ha iniciado con la presentación del resumen de la Memoria del curso 2026-2026, a cargo del secretario general de la institución educativa, Javier López Sánchez.

Antes del inicio, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea ha mostrado su satisfacción por iniciar un nuevo curso "con los deberes hechos" y "recibiendo los frutos del trabajo intenso que se ha llevado a cabo" desde el inicio del mandato. Se ha mostrado "orgullosa" por la posibilidad de cursar Medicina en los tres campus de la Universidad de Zaragoza.

"La inauguración de los estudios de Medicina en Teruel, novedad absoluta, es un proyecto que tiene un factor emocionado y que parecía imposible, que salió de la voluntad del presidente hace muy poco tiempo y que aunando los esfuerzos del Gobierno de Aragón y de la Universidad de Zaragoza hemos podido hacer realidad", ha celebrado Bolea, para añadir que el campus turolense, donde pueden completarse los dos primeros cursos, "se merece esos estudios".

Respecto a Huesca, donde este será el primer curso académico en el que pueda finalizarse el Grado en Medicina, la rectora ha señalado: "Huesca fue la cuna de los estudios de Medicina de la Universidad de Zaragoza, empezaron allí y para la provincia de Huesca ha sido un hito histórico".

Otras novedades aplaudidas por la rectora para este nuevo curso académico son el Programa conjunto Filología Hispánica-Estudios Clásicos (Hispaclas), acerca del que ha afirmado: "Hemos tenido un éxito rotundo y estudiaremos la posible ampliación de plazas"; o el Grado en Empresa Internacional, una formación "totalmente en inglés, ejemplo de internacionalización y que abre la puerta a Europa a atraer talento".

China también tiene un hueco entre las nuevas titulaciones. En este punto, Rosa Bolea ha recalcado la "estrecha" relación con el país asiático: "Estamos lanzando dobles títulos con ellos y vamos a iniciar presumiblemente el próximo año otro título, uno o dos también con nuestro socio estratégico que es la Universidad de Nanjing".

INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIÓN

Además, la rectora ha adelantado que será "muy pronto" cuando se liciten las obras de la reforma de la Facultad de Medicina, en concreto a finales de octubre o principios de noviembre, ha precisado, agregando que tendrán un coste de "casi" 37 millones de euros.

Aunque esta actuación no será la única que acometerá la Universidad de Zaragoza, dado que "vamos a proyectar ese edificio tan demandado en Veterinaria y reformar las instalaciones deportivas, con casi 7 millones de euros de inversión".

El refuerzo de la política de comunicación es otro de los pilares sobre los que se asienta la gestión del equipo rectoral, algo que, en opinión de Rosa Bolea, "se evidencia en el lanzamiento de campañas", como la reciente 'Cajal X Unizar, con la que "estamos intentando recuperar la identidad de nuestra institución".

TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y UNIZAR

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón ha aludido al "trabajo conjunto" entre instituciones y ha aplaudido la "magnífica" labor llevada a cabo por parte del equipo rectoral "del que nos beneficiamos todos los aragoneses".

Azcón ha puesto el foco en la apuesta de la Universidad de Zaragoza por la formación para "miles de sus alumnos" en Inteligencia Artificial y el impulso a las microcredenciales. No obstante, ha destacado en su intervención el hecho "histórico" de que este 2026-2027 es el primer curso en el que las tres capitales aragonesas ofrecen la posibilidad de comenzar estudios en Medicina.

"Son 310 los nuevos alumnos y alumnas que van a empezar en las distintas facultades de Medicina. Si lo comparamos con lo que veíamos hace pocos años eran 220 y en muy poco tiempo hemos aumentado no solamente el número de estudiantes, sino también en Ingeniería Informática, Matemáticas, Física o ramas biosanitarias", ha expresado el presidente autonómico.

Ha asegurado que "tanto el Gobierno de Aragón como la Universidad de Zaragoza tienen intención de que esa senda de incremento de titulaciones con una alta demanda entre los estudiantes, pero también con una alta demanda en el crecimiento económico que tiene hoy nuestra comunidad autónoma, sigan ese mismo camino".

"Queremos que la Universidad de Zaragoza ofrezca cada vez más titulaciones y más grados, y cada vez de más calidad. Y, por supuesto, con el apoyo del Gobierno de Aragón", ha apostillado Azcón, quien se ha comprometido a "seguir por ese camino" con Farmacia en Huesca e Ingeniería Aeroespacial en Teruel.

ACUERDO DE FINANCIACIÓN

Sobre el modelo global de financiación de la Universidad de Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón ha hecho referencia al plazo límite del 31 de diciembre: "Me consta que se está trabajando de forma leal y avanzando en lograr los objetivos para que antes del 31 de diciembre, tanto la Universidad de Zaragoza como el Gobierno de Aragón podamos contar que hemos llegado a un acuerdo que siga apostando por la calidad, un crecimiento sostenible de los alumnos, de los profesores, del personal que trabaja en la universidad y, por supuesto, de las infraestructuras".

Ha recalcado la "sintonía absoluta" entre el Departamento de Educación y el equipo rectoral "porque el objetivo no puede ser otro que el de llegar a un acuerdo que mejore la Universidad de Zaragoza, como lo estamos haciendo, ya que sin necesidad de tener ese acuerdo firmado hemos apostado por ayudar económicamente a la Universidad de Zaragoza" y "trabajamos de la mano, hombro con hombro y ese es el camino por el que queremos seguir".

"Siempre he defendido que la Universidad de Zaragoza es uno de los principales motores de desarrollo económico, social, cultural que tiene nuestra comunidad autónoma. Están haciendo muy buen trabajo, del que nos beneficiamos todos los aragoneses", ha concluido Jorge Azcón.

LECCIÓN INAUGURAL SOBRE BOTÁNICA

La catedrática del Área de Botánica María Pilar Catalán ha impartido la lección inaugural, titulada 'Botánica sistémica y evolutiva, una visión integradora'. Durante la disertación se ha ofrecido una visión general y actualizada de la importancia de la investigación en Botánica, mostrando cómo esta ciencia ha evolucionado desde la clasificación tradicional de las plantas basada en sus características morfológicas hasta el uso de herramientas moleculares, genómicas y pangenómicas.

A través de estos avances, la Botánica permite comprender mejor la diversidad vegetal del planeta, las relaciones evolutivas entre las especies, su distribución geográfica, sus procesos de adaptación y los mecanismos que explican su desarrollo, diversificación e historia evolutiva. Han actuado como madrina y padrino los doctores María Belén Villacampa Naverac y Luis Ángel Inda Aramendia, respectivamente.

A continuación, se ha procedido a la toma de posesión de los nuevos profesores y profesoras de los cuerpos docentes universitarios y el acto ha finalizado con las intervenciones de la rectora de la Universidad de Zaragoza, del presidente del Gobierno de Aragón y se ha entonado el 'Gaudeamus Igitur' para clausurar el acto.