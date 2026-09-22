UPA Aragón exige medidas coordinadas a los gobiernos de España y de Aragón ante unos costes que asfixian al campo

Archivo - Concentración de protesta convocada por las organizaciones agrarias UAGA-COAG, ARAGA, UPA Aragón y ASAJA Aragón a la entrada del Centro Logístico de Hidrocarburos ubicado en Monzalbarba (Zaragoza) cobtra la "subida abusiva" del precio del gasoil - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA Aragón ha exigido medidas coordinadas al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón para hacer frente a un incremento de costes que "asfixia" al campo.

Así lo ha trasladado tras la reunión celebrada este martes entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y las organizaciones profesionales agrarias, en la que el ministro ha anunciado que mantendrá el apoyo al sector más allá del 30 de septiembre, aunque sin concretar medidas, cuantía ni el tiempo que permanecerán vigentes.

Está previsto que estas medidas se aprueben en el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de septiembre. Por ello, UPA mantendrá las movilizaciones anunciadas junto a ASAJA y COAG hasta conocer el contenido definitivo del paquete y comprobar si responde realmente a las necesidades de agricultores y ganaderos.

"Valoramos que el Gobierno haya reconocido la necesidad de mantener las ayudas, pero todavía falta lo más importante: conocer las medidas concretas, su dotación económica y durante cuánto tiempo se aplicarán. Las movilizaciones siguen adelante y será después del Consejo de Ministros cuando valoremos si la respuesta es suficiente", ha señalado el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche.

SUBIDA DE MÁS DE UN 52% EN EL GASÓLEO AGRÍCOLA

El precio medio ponderado del gasóleo agrícola alcanzó el pasado 14 de septiembre los 1,464 euros por litro, frente a los 0,965 euros del 23 de febrero, lo que supone un incremento del 52%.

UPA ha pedido al Gobierno central la continuidad de la ayuda de 20 céntimos por litro al gasóleo agrícola mientras persista el conflicto en Irán, la reducción del IVA del 21 al 10%, la recuperación de las reducciones fiscales del 35% para el gasóleo agrícola y del 15% para los fertilizantes para quienes tributan por módulos y la puesta en marcha de una tarjeta profesional que permita aplicar directamente en el repostaje la devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y otras posibles ayudas.

La organización ha reclamado también al Ejecutivo que inste a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a investigar el funcionamiento del mercado de los hidrocarburos ante la rapidez y magnitud con la que las crisis internacionales se trasladan a los precios que pagan los profesionales, así como a analizar las prácticas de los operadores del sector.

Para UPA Aragón, la urgencia de las medidas es especialmente importante en este momento del año. Las explotaciones afrontan ahora las campañas de siembra de cultivos extensivos y la cosecha de cultivos industriales, maíz y olivar, y durante los próximos meses se concentra alrededor del 40% del consumo energético anual del sector agrario.

"Las decisiones sobre la próxima campaña se están tomando ahora. Cada euro que aumenta el combustible o los fertilizantes sale directamente de la rentabilidad de explotaciones que llevan años soportando unos márgenes cada vez más estrechos", ha advertido Roche.

Es por ello que desde UPA Aragón han reclamado una respuesta coordinada y urgente de todas las administraciones ante la escalada de los costes de producción, que vuelve a comprometer seriamente la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

La organización de pequeños agricultores ha añadido que la respuesta a esta crisis no puede recaer exlusivamente en el Ejecutivo central, ya que las Comunidades Autónomas deben ser "corresponsables" e implementar medidas para amortiguar el incremento de los costes de producción.

UPA Aragón ha recordado que, dentro del actual sistema de financiación autonómica, las Comunidades Autónomas reciben el 58 % del rendimiento del tramo estatal general del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el 50 % e la recaudación líquida del IVA que les corresponde territorialmente. Por tanto, el Ejecutivo autonómico también participa de manera directa en estos ingresos fiscales y debe implicarse económicamente en la respuesta a la crisis.

"No se puede exigir que todas las medidas lleguen desde Madrid cuando el Gobierno de Aragón recibe una parte mayoritaria del rendimiento del Impuesto sobre Hidrocarburos y el 50% del IVA. Si participa en la recaudación, también tiene que participar en la solución y devolver una parte de esos recursos al sector mediante ayudas directas", ha remarcado el dirigente de UPA.

Además, hace seis meses, el Gobierno de Aragón anunció medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra, que siguen sin traducirse en ayudas para agricultores y ganaderos, mientras los costes del gasóleo, los fertilizantes y otros insumos han continuado tensionando la rentabilidad de las explotaciones.

Por ello, UPA Aragón ha vuelto a solicitar al Ejecutivo autonómico que convoque a las organizaciones profesionales agrarias y articule de manera inmediata una línea extraordinaria de ayudas con fondos propios, dirigida prioritariamente a las explotaciones profesionales y familiares.

Roche ha dicho que el Gobierno de Aragón anunció hace seis meses que iba a actuar "y seguimos esperando". "Si reclamamos al Gobierno de España que mantenga y concrete su apoyo más allá del 30 de septiembre, exigimos al Gobierno de Aragón que cumpla también con su parte", ha subrayando, remarcando lo que recibe la Comunidad del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA. "No necesitamos más anuncios: necesitamos presupuesto, medidas concretas y que las ayudas lleguen ya a las explotaciones", ha concluido.