Urriés celebra diez años de unas jornadas culturales que lo han convertido en referente de desarrollo rural

El municipio cincovillés celebrará del 3 al 5 de julio una nueva edición de su cita cultural, un evento en el que se implica todo el vecindario dando forma a los personajes de las teatralizaciones, creando los decorados, etc. - AYUTNAMIENTO DE URRIÉS

URRIÉS (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

Urriés celebrará del 3 al 5 de julio la décima edición de sus Jornadas Culturales, una cita que ha convertido a este pequeño municipio de las Cinco Villas en un referente de dinamización cultural y participación vecinal. Bajo el título 'Crónicas de un caballero desubicado', el programa combinará historia, teatro, música, exposiciones y gastronomía en un homenaje a las personas que han hecho posible el proyecto durante la última década.

El alcalde de Urriés, Armando Soria, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que esta edición tiene un marcado carácter conmemorativa y pretende reconocer el trabajo de los vecinos que, desde 2016, han impulsado unas jornadas organizadas prácticamente en su totalidad gracias al voluntariado.

"Son un reconocimiento a todos los vecinos que las han hecho posibles durante estos diez años. Contar con un grupo de 36 personas entre actores, quienes preparan decorados o confeccionan el vestuario y comprobar que, lejos de desgastarse, cada año tienen más ilusión, es el mayor éxito que podemos tener", ha señalado.

Las jornadas nacieron cuando el municipio apenas superaba la treintena de habitantes con el objetivo de dinamizar la localidad, reforzar el arraigo y dar a conocer la historia local. Una apuesta que, según el alcalde, ha permitido "poner a Urriés en el mapa" y demostrar que la cultura puede convertirse en una herramienta de transformación social y desarrollo rural.

UN VIAJE POR MIL AÑOS DE HISTORIA

La principal novedad de esta décima edición será una gran teatralización que repasará los capítulos más destacados de las anteriores jornadas. Para ello, los organizadores han ideado una historia en la que le fundador de Urriés, Pedro Jordán de Urriés, viajará a bordo del mítico DeLorean de 'Regreso al Futuro' para recorrer más de mil años de historia del municipio.

El recorrido partirá del año 921, fecha considerada como la fundación de la localidad, y atravesará distintas épocas como la Edad Media, el Renacimiento, el terremoto de 1923 o el cierre de las escuelas en los años setenta, hasta llegar a la actualidad.

"Queremos que ese caballero vea en lo que nos hemos convertido gracias a todos los vecinos que han mantenido vivo el pueblo generación tras generación", ha explicado Soria.

La programación arrancará el viernes con un 'photocall' ambientado en el Renacimiento, la inauguración oficial de las jornadas y la apertura de la exposición 'El cambio climático', del artista Luis Bitria, antes de una cena popular de bienvenida.

CULTURA PARA GENERAR COMUNIDAD

El sábado concentrará la mayor parte de las actividades con la presentación del libro 'Voces y recuerdos de Urriés. Toponimia', el nombramiento de los padrinos de esta edición, el monólogo de Juako Mavirgen y la gran teatralización por las calles del municipio, en las que participarán también Aires de Aragón, Atrezzo Fims y el Club Hípico El Caballito Loco.

La jornada continuará con un mercado artesanal, talleres, conciertos y una sesión de DJ, mientras que el domingo concluirá con un homenaje a los vecinos de la quinta de 1946 y un vermú popular.

Soria ha destacado que la implicación vecinal convierte estas jornadas en "el momento más especial del año", incluso por encima de las fiestas patronales. "La gente prepara durante meses su vestuario, decora las calles y participa en cada detalle. Lo más importante es que conseguimos generar comunidad y orgullo de pertenencia", ha afirmado.

UN REFERENTE QUE ATRAE VISITANTES Y RECONOCIMIENTOS

Aunque Urriés cuenta con apenas medio centenar de habitantes, las jornadas reúnen cada verano a cientos de visitantes. Solo para la comida popular de este año ya se habían inscrito más de 250 personas, mientras que la organización espera congregar entre 300 y 400 asistentes durante el fin de semana.

El alcalde ha resaltado que la cita marca además el inicio de la temporada estival en el municipio, con la apertura de numerosas segundas residencias y la llegada de visitantes procedentes principalmente de la comarca de Cinco Villas.

Entre las novedades más emotivas figura la presencia de descendientes de antiguos vecinos emigrados a Argentina, que han elegido las jornadas para conocer el pueblo de sus antepasados. "Cada año recibimos nuevas familias que buscan sus raíces y quieren vivir estos días con nosotros. Es una de las cosas que más nos emociona", ha reconocido.

Declaradas Actividad de Interés Turístico por el Gobierno de Aragón, las Jornadas Culturales de Urriés fueron distinguidas en 2020 como Mejor Producto de Turismo Activo Nacional y, dos años después, recibieron un reconocimiento del programa europeo Cultural Heritage in Action por utilizar la cultura como herramienta de desarrollo sostenible. "Creemos firmemente que la cultura sirve para transformar un territorio, generar arraigo y ofrecer oportunidades de futuro. Esa ha sido siempre la esencia de estas jornadas", ha concluido Soria.