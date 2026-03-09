Urtasun: "Confío en los técnicos. Si creen que los murales de Sijena pueden sufrir algún daño, lo dirán"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Gabriel Luengas - Europa Press

Asiste este lunes a la presentación de la ampliación del museo junto a Illa y Collboni

ZARAGOZA/BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha remitido al criterio de los técnicos del patronato del MNAC para evaluar cuál es la mejora manera de cumplir la sentencia que obliga a devolver a sus legítimos propietarios las pinturas murales de Sijena. "Yo confío mucho en los técnicos. Si los técnicos creen que las pinturas pueden sufrir algún daño, seguro que nos lo dirán", ha asegurado antes de defender como "excelente" la tarea de preservación de los murales llevada a cabo por el MNAC ante las acusaciones "desde algunos sectores del Partido Popular de Aragón".

Urtasun considera que "es una cuestión que corresponde al patronato del MNAC, del cual nosotros formamos parte y ahora lo que se ha hecho es encargar a los técnicos, también a los nuestros que participan en este ejercicio, que evalúen de qué manera es mejor para cumplir la sentencia", ha explicado el ministro, que ha querido ser "respetuoso" con la labor de los técnicos.

"Tenemos que dejarles trabajar. Hay una sentencia, hay unos técnicos que están ejecutando lo que les ha pedido el patronato del MNAC y ahora son ellos los que han de decir lo que se ha de hacer", ha declarado en una entrevista en 'La2Cat' recogida por Europa Press.

Preguntado por si le gustaría que las pinturas murales se quedasen en su ubicación actual, Urtasun se ha limitado a responder: "Yo ahora lo que creo es que tenemos una sentencia y que los técnicos nos digan para dónde tenemos que tirar. Yo con eso he de ser respetuoso".

Sobre otras cuestiones de la actualidad política, el ministro Urtasun ha asegurado que PP y Vox quieren convertir España en "una franquicia de Donald Trump" y ha considera que es coherente defender el 'No a la Guerra' en el conflicto en Oriente Medio con el envío de una fragata de la armada española a Chipre.

El ministro ha equiparado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a la agresión rusa en Ucrania: "Cuando nosotros criticamos el genocidio en Gaza o decimos que no se puede agredir militarmente con uso de la fuerza, sin autorización del Consejo de Seguridad, un estado de Naciones Unidas como Irán, estamos al lado del derecho internacional".

En el caso de Chipre, ha explicado que no es ni una misión de la OTAN, sino de la Unión Europea, y que lo único que el Gobierno ha hecho es ir a ayudar en su defensa.

Preguntado por las amenazas del dirigente estadounidense a España de romper relaciones comerciales, ha expresado que en el Gobierno no están preocupados por esta cuestión y que son "poco creíbles".

Ante un posible aumento de los precios a raíz de la guerra en Irán, Urtasun ha defendido el escudo social y medidas como la excepción ibérica en materia energética --que no requiere de aprobación parlamentaria-- o el bono eléctrico.

POLÍTICA NACIONAL Y CATALANA

Niega que el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quite peso electoral a Sumar y considera que el rechazo a la guerra está movilizando a todo el electorado progresista.

Sobre Catalunya, ha instado a ERC a apoyar los Presupuestos de la Generalitat, ya que no ve que tenga "mucho sentido" hacer un debate alrededor de las izquierdas y después no votar los presupuestos de las izquierdas.

Urtasun acude este lunes, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la presentación de la ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el cual prevé pasar de los casi 50.000 metros cuadrados a los 70.000 con una inversión de más de 112 millones de euros.

Ha explicado que se prevé que esté lista para el centenario de la Exposición Universal de 1929.