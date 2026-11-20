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ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

USO, UGT, e Independiente y la empresa FCC Medio Ambiente han alcanzado un pacto extraestatutario que "mejora" el convenio colectivo vigente y que se aplicará a los afiliados y a todos los trabajadoras en la contrata de limpieza y recogida de FCC que soliciten su adhesión, teniendo plazo para sumarse hasta el 31 de diciembre de este año.

El acuerdo, fruto de la negociación desarrollada por USO, UGT e Independiente incorpora mejoras salariales, de estabilidad en el empleo, de promoción profesional y de conciliación que refuerzan las condiciones de las personas que prestan servicio en la limpieza viaria y recogida de residuos de Zaragoza.

El pacto establece una subida salarial entre 2025 y 2027 (1,5% en 2025 sobre las tablas de 2024, un 2,5% en 2026 sobre las de 2025 y un 4% en 2027 sobre las de 2026), manteniendo el actual sistema de antigüedad. Un 8,5% corresponde a los incrementos ordinarios pactados y un 1,00% procede de la retribución extraordinaria ligada al contrato con el Ayuntamiento de Zaragoza y a la calidad del servicio prestado.

Además, se mejoran los pluses de carga lateral, nocturnidad y convenio para el personal de SERLUZ, y se reconocen retribuciones funcionales equivalentes a las de operario de segunda y peón especialista para determinadas tareas.

OTRAS MEJORAS

En materia de empleo, el acuerdo incluye el compromiso de transformar a 50 personas a jornada completa (25 el 1 de diciembre de 2026 y 25 el 1 de enero de 2027) a partir de la bolsa de trabajo, con criterios de mérito, capacidad y evaluación de desempeño.

Se regula una bolsa transparente, con publicación de listas y sistema de puntuación que valora antigüedad, formación, cualificación y criterios sociales.

El pacto recoge además un conjunto amplio de mejoras sociales y de derechos: ampliación de permisos (incluidas horas retribuidas para tratamientos oncológicos y acompañamiento), posibilidad de acumular paternidad/maternidad con vacaciones, preferencia de vacaciones para familias monoparentales, medidas para madres lactantes y embarazadas.

El listado se completa con adaptación de vestuarios, protección en caso de retirada del permiso de conducir, promoción profesional (con consolidación de categorías y procesos internos transparentes), seguro de vida e invalidez, premios por cese a partir de los 62 años, anticipos de nómina hasta 9.000 euros y medidas de igualdad y no discriminación LGTBI, entre otras.

Se incluye también un día de libre disposición remunerado en 2027 y reglas de relevo generacional en el turno de noche, han informado los tres sindicatos firmantes.

El documento incorpora cláusulas de garantía de continuidad e incorporación de estas condiciones al próximo convenio colectivo de empresa, de forma que las mejoras no queden limitadas al periodo de vigencia del pacto.

El miembro de la comisión negociadora por parte del sindicato USO, Luis Prada, ha señalado que el acuerdo alcanzado es un "avance positivo" para la plantilla en mejoras sociales y salariales.

"Conseguimos desbloquear un convenio esencial para la plantilla que además da estabilidad salarial y laboral", ha subrayado la vicesecretaria General de UGT Servicios Públicos Aragón, Angélica Mazo.

"Este pacto extraestatutario supone un avance real para las personas trabajadoras que confían en el sindicato y para quienes decidan adherirse, al consolidar subidas salariales, empleo más estable y un marco de derechos más amplio, siempre desde la negociación y el compromiso con el servicio público de limpieza y recogida en Zaragoza", ha asegurado.

UGT, USO e Independiente han animado a los trabajadores de la contrata a informarse con los sindicatos firmantes del acuerdo y solicitar su adhesión para beneficiarse de estas mejoras.