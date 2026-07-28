Utrillas ofrecerá doce actuaciones gratuitas en una nueva edición del Verano Cultural

UTRILLAS (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrillas pondrá en marcha este miércoles, 29 de julio, una nueva edición del Verano Cultural, un ciclo que reunirá doce actuaciones gratuitas de música, teatro, circo, danza y animación dirigidas a todos los públicos hasta el próximo 9 de agosto.

La programación se desarrollará principalmente en la plaza del Ayuntamiento, donde tendrán lugar la mayor parte de los espectáculos, con horarios comprendidos entre las 19.30 y las 22.30 horas. La única excepción será la representación de 'La niña de la jungla', prevista para el 9 de agosto en la nave de fiestas debido a las necesidades técnicas del montaje.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha explicado que esta iniciativa se organiza una vez concluidas las fiestas de los Mayorales con el objetivo de ofrecer una propuesta cultural y de ocio para vecinos y visitantes durante el verano.

Asimismo, ha destacado la presencia de grupos de la provincia de Teruel, entre ellos tres formaciones locales, dentro de una programación que combina espectáculos familiares, musicales y teatrales.

MÚSICA, CIRCO, DANZA Y TEATRO

El ciclo arrancará este miércoles con 'Latas', un espectáculo que fusiona circo, danza y teatro. El jueves 30 de julio será el turno de 'Dónde están los regalos', una propuesta familiar que combina teatro, música y baile, mientras que el viernes 31 llegará 'Animación en la pista', con juegos y actividades dirigidas al público infantil.

La música cobrará protagonismo a partir del 1 de agosto con la actuación de Nómadas, grupo de pop-rock de Utrillas. Al día siguiente actuará Kurt Savoy, conocido por interpretar con guitarra y silbido bandas sonoras de películas del oeste, y el 3 de agosto se representará 'Historia del circo', un espectáculo de circo clásico para toda la familia.

La programación continuará el 4 de agosto con la propuesta infantil 'Haciendo el indio'. El día 5, la asociación utrillense Muévete pondrá en escena 'Flamencas Rurales', un espectáculo de sevillanas y danza, mientras que el 6 de agosto llegará el turno de Los Azukikis y el día 7 se ofrecerá un homenaje al pop-rock español.

El Verano Cultural concluirá con dos representaciones teatrales. El 8 de agosto se representará 'Historias de las historias', una comedia protagonizada por Alfonso Palomares, y el 9 de agosto se cerrará el ciclo con 'La niña de la jungla', un espectáculo de animación inspirado en una versión infantil y femenina de Tarzán que pondrá el broche final a esta nueva edición de la programación estival organizada por el Ayuntamiento de Utrillas.