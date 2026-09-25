Utrillas (Teruel) inicia la cuarta edición de su Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles

IV Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles de Utrillas. - AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS.

UTRILLAS (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Utrillas ha abierto esta tarde las puertas de la cuarta edición de la Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles. El horario será este sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas y este domingo de 10.00 a 14.00 horas.

El Frontón Cubierto de la localidad rgistra ya un gran ambiente de público en sus primeros compases, donde se mezclan coleccionistas profesionales, aficionados y familias. El excelente ambiente inicial y las buenas previsiones meteorológicas para todo el fin de semana auguran que el certamen reeditará el éxito de convocatorias anteriores.

Tras una intensa mañana en la que los últimos expositores han ultimado el montaje de sus espacios minutos antes de la apertura a las 16.30 horas y una tarde con una buena entrada de público visitante, la feria se prepara para su jornada central de mañana sábado.

La actividad se reanudará a las 10.00 horas, dando paso a las 11.00 horas al acto oficial de inauguración. El corte de cinta contará con la presencia del alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno; el presidente de la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (SAMPUZ), José Manuel Clúa; y la presidenta de la Asociación Mineralógica Aragonesa (AMA), María Antonia Royo.

Esta cuarta edición consolida definitivamente al municipio como el gran punto de encuentro para científicos, coleccionistas y amantes de las Ciencias de la Tierra, alzándose como la mayor feria del sector en todo Aragón, han señalado desde el Ayuntamiento.

INTERNACIONALIZACIÓN

Ante el éxito del pasado y la alta demanda de participación, el Ayuntamiento de Utrillas ha optimizado el recinto de 1.000 metros cuadrados mediante la retirada de las gradas del frontón.

Esta reforma ha permitido ampliar sensiblemente la superficie útil para dar cabida a más de 22 expositores nacionales e internacionales procedentes de España, Polonia, Portugal, Marruecos, Bolivia, Turquía y Francia. Los asistentes podrán contemplar y adquirir directamente piezas singulares de gran valor, que van desde ámbar báltico con inclusiones o meteoritos auténticos hasta espectaculares geodas y fósiles de dinosaurio.

Uno de los pilares del encuentro es el fomento de la divulgación entre las nuevas generaciones. El fin de semana contará con talleres dinámicos, excavaciones de fósiles en vivo, concursos y un original 'Bingo de Minerales'.

Como gran novedad interactiva, los folletos oficiales de la feria incorporan un código QR que enlaza a un Quiz educativo en línea. Todos los niños que completen este juego digital recibirán un mineral real de regalo al visitar el recinto. Además, se sortearán premios de gran valor entre los participantes, incluyendo colecciones didácticas, un pez fósil del Mioceno originario de Estados Unidos y una impresionante geoda de amatista.

La divulgación de alto nivel estará respaldada por dos ponencias a cargo del reconocido paleontólogo Juan Carlos Escudero. El certamen cuenta, además, con el apoyo activo de la Asociación Mineralógica Aragonesa (AMA) y la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (SAMPUZ), garantizando el rigor y la calidad académica de la cita.

La IV Feria Internacional de Utrillas está coorganizada por el Ayuntamiento de Utrillas, MAPSS Ferias y Eventos y el portal especializado Miscelánea Natural.

El certamen coincide con una efeméride muy especial: la empresa coorganizadora, MAPSS Ferias y Eventos, celebra su 25 aniversario. Su trayectoria profesional comenzó precisamente en esta comarca hace un cuarto de siglo con la organización de 'Expo Comarca Cuencas Mineras', el primer certamen comarcal de Aragón celebrado antes incluso del nacimiento de las propias comarcas.

Desde aquella primera feria, la firma ha sumado más de 250 certámenes feriales, congresos y eventos de temáticas tan diversas como comercio, servicios, alimentación, ganadería, artesanía, caza, turismo, empleo o coleccionismo.