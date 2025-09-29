La vacunación escolar contra la gripe se amplía a más de 8.500 niños de Infantil de 127 centros de todo Aragón

Archivo - Vacunación intranasal en un centro escolar de Aragón dentro del Plan piloto del Gobierno de Aragón en 2024. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón quiere reducir la incidencia de la gripe entre los niños, la cohorte de población que más la padece y más la transmite al resto, y por ello amplía la campaña de vacunación escolar a 127 centros escolares frente a los 29 de la pasada, repartidos entre los 72 de Zaragoza --18 en 2024--, 32 de Huesca --9 un año antes--, y 23 de Teruel --2 en la anterior ocasión--. Todos ellos participan por estar adscritos a los más de 90 centros de salud que se han adherido a la iniciativa.

"Los pequeños tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, incluso hospitalización, aunque no tengan problemas de salud previos. Y son los principales transmisores de gripe a la comunidad. Que se vacunen los niños rompe la cadena de transmisión", ha señalado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán.

La población diana pasa de los 1.514 niños y niñas de la pasada temporada a 8.572 alumnos de 3, 4 y 5 años que cursan 1º, 2º o 3º de Educación Infantil-- con el objetivo de mejorar el 52,11% de cobertura conseguida en la temporada 2024-2025 -- en el conjunto de la población fue del 40%-- en un campaña 2025-26 en la que la recomendación de administrar la dosis abarca desde los 6 meses a los 8 años, tres años más que hace un año.

"Cuando los niños se enferman en países como el nuestro, la mayor parte de las veces no acuden al colegio y quedan al cuidado de abuelos y entonces ellos transmiten la gripe a sus abuelos. Eso es importante tenerlo en cuenta", ha indicado Gayán sobre una campaña cuya evolución todavía no se puede predecir, pero que apunta a ser complicada, según ha advertido, ante los datos de países referencia del hemisferio sur como Australia, donde la incidencia ha sido muy alta y ha habido numerosas complicaciones.

"Esta medida combina la protección frente esta enfermedad con un importante apoyo a la conciliación familiar y laboral", ha dicho la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho.

CAMPAÑA ESCOLAR Y EN CENTROS DE SALUD

La campaña escolar es complementaria a la que se desarrolla en los propios centros de salud. Para sumarse a ella, los padres y madres de los centros adscritos a los centros de salud participantes pueden solicitar la vacuna a través de SaludInforma --previa actualización de la app para que aparezca el icono de un colegio--, o bien por teléfono desde el pasado 24 de septiembre y hasta el próximo 2 de octubre.

El sistema trata, en esta ocasión, de simplificar los trámites para reducir la carga burocrática, tal y como habían reclamado los centros educativos, que ya no tienen que recoger peticiones ni recabar los consentimientos informados, ni colaborar en la elaboración de los listados.

Por su parte, el Departamento de Sanidad ha invitado a los centros a sumarse y ha informado a los progenitores por carta con folletos en español, francés, árabe y rumano.

Desde Salud Pública han recordado que la vacuna intranasal la aplicará personal sanitario en el propio aula en horario lectivo. El día de la vacunación será pactado a partir del 10 de octubre por los centros de salud y los centros escolares, que volverán a contactar con las familias para comunicar la fecha escogida, que será confirmada mediante 'sms' de SaludInforma confirmando la vacunación del menor.

Por otro lado, la directora general de Salud Pública también ha informado sobre la campaña de la gripe general y contra el virus respiratorio sincitial (VRS), que se reanudan este mes de octubre.

Aragón, a través de Salud Pública, adquiere 8.500 dosis para la temporada 2025/26 para proteger a los niños contra el virus respiratorio sincitial, que es responsable de una carga de enfermedad elevada en la infancia y es la principal causa de infecciones en las vías respiratorias inferiores en la población infantil menor de un año, especialmente las relacionadas con bronquiolitis y neumonía.

Entre los lactantes que recibieron el "anticuerpo monoclonal nirsevimab", el riesgo de hospitalización por VRS fue entre un 81% y un 84% menor que entre aquellos que no lo recibieron. Fruto de este éxito es la implementación de esta medida en otros países. La decisión de administrar el anticuerpo monoclonal frente al VRS se mantuvo para la temporada 2024/25 y se mantiene para esta temporada.

La protección del VRS se recomienda a todos los niños nacidos entre el 1 abril de 2024 y el 31 de marzo de 2026. También a los prematuros de menos de 35 semanas, antes de cumplir 12 meses de edad cronológica. Si recibieron una dosis en la temporada anterior, podrán recibir una nueva al inicio de la actual si todavía no han cumplido 12 meses. Y a la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS. En este último grupo se incluye aquellos que presentan determinadas cardiopatías congénitas; displasia broncopulmonar o han pasado por una cirugía cardiaca con bypass cardiopulmonar.

También se incluyen en este grupo niños con otras patologías de base que suponen un gran riesgo para padecer bronquiolitis grave, como son: inmunodepresión, errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, enfermedades pulmonares graves, síndromes genéticos con problemas respiratorios relevantes, síndrome de Down, fibrosis quística y aquellos niños en cuidados paliativos. Este año se han incluido también en este grupo a los niños que presenten malformaciones esofágicas.

CÓMO Y DÓNDE

Los menores de 6 meses nacidos a partir del 1 abril de 2025 y hasta el 30 de septiembre, recibirán el anticuerpo en su centro de salud. Captación activa. Por su parte, los bebés nacidos a partir del 1 octubre de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026 serán inmunizados en el centro hospitalario al nacimiento. Y los niños con factores de riesgo podrán recibir la dosis en el centro hospitalario. El inicio de inmunización se ha establecido este 1 de octubre.

Además, este año se ha decidido proteger a los más mayores contra este virus. En este caso se utiliza una vacuna distinta, 'Arexvy', que tiene una protección de al menos tres años, y va dirigida exclusivamente a los mayores que viven en centros residenciales a partir de 60 años y personas con determinadas patologías de muy alto riesgo como trasplante de pulmón trasplante de progenitores hematopoyéticos a partir de 50 años. Aragón ha adquirido 22.000 dosis para este objetivo.

CAMPAÑA GENERAL CONTRA LA GRIPE

Por otro lado, a partir del 1 de octubre comienza la campaña de vacunación de la gripe 25/26, si bien la administración a los distintos grupos recomendados se hará de forma escalonada. La novedad de este año es que se ha optado reducir el número de fechas, por operatividad y para simplificar el calendario para la población. Para la campaña de gripe de este año, Aragón ha adquirido un total de 419.000 dosis por valor de 3,8 millones de euros.

La propia Gayán ha recordado que este coste supone una inversión económica ya que la vacunación permite reducir hospitalizaciones y ha insistido en que aunque la población a veces no tiene conciencia de la gravedad de la gripe, hay un alto riesgo de mortalidad y graves complicaciones en determinados grupos de población. Ha advertido también de que los datos de gripe que ahora se están recogiendo en Australia muestran que está ocasionando muchas hospitalizaciones.

El 1 de octubre se abre la vacunación de la gripe a residentes y trabajadores de centros residenciales; trabajadores de centros sanitarios y las embarazadas; desde el día 10 de octubre se inicia la vacunación infantil escolar; a partir del 20 de octubre comienza la administración de las dosis en los centros de salud para la población infantil y los mayores de 80 años; y desde el 3 de noviembre, se abre la vacunación para el resto de grupos de riesgo. El momento para el resto de la población general se dará a conocer más adelante según evolucione el virus, según ha apostillado Gayán.