La vacunación escolar frente a la gripe suma 4.208 inscritos, un 41,5% más que el año pasado

Preparación de las vacunas por parte de una profesional de enfermería. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación escolar frente a la gripe ha registrado 4.208 inscritos en su tercera edición, frente a los 2.973 de la temporada anterior, lo que supone un incremento del 41,5%. El plazo de inscripción, abierto a través de un formulario específico de SaludInforma, finalizó el pasado lunes, 28 de septiembre y las familias han respondido con una gran acogida a una iniciativa que ha crecido también en número de centros participantes: este año se han adherido 159 colegios de toda la comunidad frente a los 127 de la campaña anterior.

La vacunación escolar se desarrollará del 5 al 19 de octubre y está dirigida exclusivamente a los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, a los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Los profesionales de Enfermería de los centros de salud se desplazan a los colegios para vacunar en horario escolar, con carácter general en una o dos jornadas acordadas entre cada centro educativo y su centro de salud de referencia. Los niños solo serán vacunados en el colegio en el que están matriculados, con una vacuna de administración intranasal.

La inmunización en los centros escolares se puso en marcha en Aragón hace tres temporadas con 789 inscritos en su primera edición. La cifra de este año multiplica por más de cinco la participación inicial.A partir del 19 de octubre, la vacunación infantil frente a la gripe, que en la temporada pasada alcanzó una cobertura del 43,4%, comenzará en los centros de salud y en los centros de vacunación privados acreditados para todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años.

Esta ampliación es la principal novedad de la campaña 2026/27, ya que hasta la temporada anterior la vacunación infantil llegaba hasta los 7 años. Las familias de los menores de 3 a 5 años que no se hayan inscrito en la campaña escolar, que no hayan podido vacunarse en su colegio o cuyo centro educativo no participe en la iniciativa podrán vacunarles de forma gratuita en su centro de salud, solicitando cita a través de SaludInforma cuando se abra la autocita para este grupo de edad.

La vacunación de la población infantil protege a los niños frente a la gripe y sus posibles complicaciones y, al mismo tiempo, contribuye a reducir la transmisión del virus en su entorno, especialmente a las personas más vulnerables, como los mayores o quienes padecen enfermedades crónicas. Para los niños de 24 meses a 11 años se utiliza una vacuna viva atenuada de administración intranasal, mientras que los de 6 a 23 meses reciben una vacuna de cultivo celular.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo. El 19 de octubre se incorporarán, además de la población infantil, las personas mayores de 80 años y las de alto riesgo, y el 3 de noviembre el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo.