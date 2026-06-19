Valentia finalizará a principios de 2027 las obras de su nuevo centro en Monzón, que combinará vivienda y formación

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y la diputada de Servicios Sociales, Lola Ibort, han visitado las obras de ese nuevo espacio acompañados por la directora gerente de la Fundación Valentia, Sara Comenge, y personal de la empresa constructora. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

MONZÓN (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La entidad social Valentia, con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), está construyendo en Monzón un nuevo centro estratégico e innovador que aúne en las mismas instalaciones vivienda y un programa formativo estructurado de continuidad posteducativa para personas con discapacidad intelectual, cuyas obras está previsto que finalicen a comienzos de 2027.

La ausencia de un centro de estas características generaba situaciones de exclusión funcional, dependencia familiar prolongada y pérdida de oportunidades vitales para jóvenes que ya han salido del sistema educativo formal, ha señalado la DPH.

Este centro completará el ecosistema existente en Monzón, donde ya se cuenta con el colegio de Educación Especial La Alegría, gestionado por el Gobierno de Aragón, que atiende a población en edad escolar, y con el centro Reina Sofía de Valentia que atiende a 95 personas y donde trabajan 88 profesionales.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y la diputada de Servicios Sociales, Lola Ibort, han visitado las obras de ese nuevo espacio acompañados por la directora gerente de la Fundación Valentia, Sara Comenge, y personal de la empresa constructora.

Allí han podido constatar los avances de unos trabajos que comenzaron en noviembre de 2025 y que concluirán en el primer trimestre de 2027. Una vez acabado, el centro contará con 16 unidades de vivienda en la primera planta y aulas de formación y salas de innovación en la segunda.

El objetivo de Valentia es poder abrir el nuevo complejo en el verano de 2027, para lo que ya se ha seleccionado a las seis primeras personas que formarán parte del proyecto y que contarán con viviendas adaptadas a sus necesidades. A partir de ahí, el proyecto irá creciendo hasta convertirse en la principal sede de formación de Valentia para toda la provincia.

La institución provincial apoya este proyecto con una subvención de 1,2 millones de euros distribuidos en las anualidades 2025, 2026 y 2027.