La consejera Eva Valle sitúa a la prevención de riesgos laborales como “una de las prioridades del Gobierno de Aragón”. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha situado la prevención de riesgos laborales como "una de las prioridades" del Gobierno de Aragón.

Así lo ha indicado este miércoles tras participar en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, un encuentro en el que ha compartido espacio con patronal y sindicatos, a los que Valle se ha referido como "figuras clave para poder reducir la siniestralidad".

En la reunión han participado los directores generales de Trabajo, Jesús Divassón, y la de Salud Pública, Aitziber Lanza, además de representantes de agentes sociales y el director de la Inspección de trabajo en Aragón, Román García y la del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, Noelia Carbó.

Durante el encuentro, la consejera aragonesa ha presentado la tercera campaña de difusión en medios de comunicación sobre prevención de riesgos laborales que tendrá como eslogan 'Entre la vida y la muerte, la prevención' y que, según ha insistido Eva Valle, "trata de poner el foco en la concienciación".

"Es la única campaña en toda España que cuenta con el aval de sindicatos y empresarios", ha apuntado.

CIFRA RÉCORD

Asimismo, la consejera ha incidido en el crecimiento de la Red Aragonesa de Empresas Saludables, que ha pasado de 54 compañías adheridas en 2023 a más de 120 en la convocatoria de 2026.

"Para nosotros es importante fomentar el bienestar laboral como una de las mejores maneras de prevenir y ahí las buenas prácticas de las empresas aragonesas es fundamental", ha destacado Valle.

Ha anunciado también que durante el mes de julio se van a publicar las órdenes para que los agentes sociales puedan poner en marcha acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

En el encuentro, se han presentado los datos de inspección de trabajo con especial incidencia en las actuaciones en materia de temperaturas extremas.

En junio de 2026, se han realizado 445 actuaciones en total, de las cuales 247 incidieron en requerimientos para corregir deficiencias. La cantidad de actuaciones realizadas en este mes representan casi el 70% de todas las realizadas en todo 2025.