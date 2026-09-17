Vallés: "Aragón aumenta un 12% la creación de energía, pero crece el desequilibro entre producción y consumo"

La directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

"En los últimos años hemos incrementado un 12% nuestra capacidad de creación de energía, sin embargo, cada vez es menos equilibrada la ecuación entre producción y consumo", ha expuesto la directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Competitividad y Empleo, en la que ha presentado las líneas de actuación de su servicio para la presente legislatura, a petición de la consejera del ramo, Eva Valle, el G. P. Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

"Seguimos trabajando para que la energía que se genera en Aragón se consuma en Aragón", ha expresado Vallés, al tiempo que ha asegurado que "el problema no es de generación, sino de las propias redes, para que puedan funcionar, es necesario invertir en ellas".

Con respecto a la energía renovable ha puesto el foco en que "las renovables suponen el 84%". Sin embargo, ha sostenido que Aragón "ha disminuido la capacidad para cubrir las demandas energéticas con energía renovable desde el apagón, por razones de seguridad de la red han entrado los ciclos combinados con gas, lo que ha hecho incrementar el precio de la luz". Asimismo, ha explicado que "en potencia de tramitación tenemos más de 10.000 megavatios previstos".

Por último, sobre electrificación, ha indicado Vallés, "en los dos últimos años Aragón ha crecido en la misma naturaleza que Madrid y por encima de País Vasco y Cataluña". En lo que concierne a la planificación energética, se trabaja en el Plan Energético de Aragón 2024-2030, "un documento que ha retrasado mucho su propia tramitación por los recursos de inconstitucionalidad", ha insistido.

El parlamentario Carlos Dueso (PSOE) ha sostenido que "se estima que solo para centros de datos se han concedido más del doble de megavatios del pico de demanda de toda la Comunidad, unos 6.300" y ha señalado que "sospecha" que "no existe una planificación real detrás del fenómeno de los centros de datos".

En ese sentido, ha expresado que "el gran reto es con una previsión de un aumento de demanda que puede duplicarse e incluso triplicarse, probablemente, a costa de esos centros de datos". Asimismo, ha apuntado que "varios ayuntamientos aragoneses ya han optado por la vía judicial por la falta de datos en ese sentido".

"TRANSICIÓN JUSTA"

Desde CHA, el diputado Miguel Jaime ha reconocido que "Aragón tiene recursos, territorio y gran capacidad de generación", al tiempo al que ha cuestionado "qué obtiene la Comunidad a cambio de producir toda esa energía".

Además, ha defendido una transición energética "justa" para pasar de ser un gran productor a utilizar la energía como palanca de desarrollo e industrialización. "Nos preocupa la planificación, defendemos las renovables, pero no que se puedan instalar de cualquier manera y en cualquier lugar", ha expresado.

Mientras, en representación del Grupo Mixto, Marta Abengochea (IU) ha recordado que no se puede negar que en el mundo hay escasez de recursos que encarece el coste de la vida, por lo que ha solicitado "reorientar el rumbo hacia una transición energética, de verdad, justa que garantice derechos; si no, seguiremos alimentando ese ecofascismo y esa escasez que perpetúan las desigualdades".

"El peligro de fondo es la distorsión del mercado del sistema solidario de la red y nos preocupan mucho los centros de datos, que se quieren beneficiar de la energía barata que no va por la red", ha advertido.

Por parte del grupo parlamentario 'popular', el diputado Juan Pablo Artero ha calificado de "lamentable" la gestión de Red Eléctrica de España. Ha incidido, además, en que "el decreto de los centros de datos es un decreto bomba que condena a Aragón al subdesarrollo".

Mientras, Juan Vidal, de Vox, ha defendido que "Aragón produce el doble de electricidad de la que consume, sobran megavatios en el papel y faltan en el enchufe". Sobre la planificación, ha manifestado que "la nuclear sigue con fecha de cierre, ese es el modelo fallido del cuatripartito de Lambán".