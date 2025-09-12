Vantage invierte 3.200 millones en un centro de datos en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y generará 520 empleos

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha anunciado una inversión de 3.200 millones de euros en Aragón por parte de Vantage Data Centers para un nuevo centro de datos que se ubicará en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y generará 520 puestos de trabajo cuando esté "plenamente operativo".

En una rueda de prensa este viernes, acompañado por el presidente de Vantage Data Centers en Europa, David Howson, Jorge Azcón ha celebrado un "nuevo día histórico" para la comunidad autónoma porque "volvemos a anunciar una inversión milmillonaria", como también ha considerado "histórico" lo que ha hecho Aragón en los dos años transcurridos de legislatura, que "va a significar un antes y un después".

Azcón ha explicado que este proyecto es "especial" para el Gobierno de Aragón porque Vantage Data Centers "se ha aliado con una serie de empresarios aragoneses" y ya cuenta con la Declaración de Interés Autonómico (DIGA), que se aprobó el pasado miércoles en el Consejo de Gobierno.

La construcción de este centro de datos, que ocupará 40 hectáreas, se prolongará durante los próximos diez años y tendrá cinco fases distintas. La energía está "garantizada", ha indicado Azcón, ya que dispondrá de 90 megavatios de energía a través de Endesa.

En cuanto a la generación de puestos de trabajo, la previsión es que en los tres primeros años se creen 180 empleos directos y 520 cuando "esté plenamente operativo". Sin embargo, durante la etapa de construcción "será mucho mayor", ha avanzado Azcón, y rondarán una media de 1.200 anuales en los tres primeros años, mientras que desde el cuarto al décimo oscilarán entre 600 y 750.

((Habrá ampliación))