Vaquero cree que la duda de Azcón sobre el voto por correo es "por las personas que están detrás", como Leire o Sánchez

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La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN.
ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que las dudas expresadas por el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en relación al voto por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre, son "por las personas que están detrás de ese sistema o ese modelo", mencionando a la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díaz, o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
"Claro que el sistema es garantista", ha aseverado Vaquero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, enfatizando que "el PSOE, que es a quien hemos visto salir a atacar este tipo de opiniones, es el menos indicado para dar lecciones democráticas".
"Nuestro sistema electoral y nuestras instituciones son garantistas", ha continuado Mar Vaquero, lamentando que "el Gobierno del PSOE ha atacado a nuestras instituciones, incluso ha cuestionado que las decisiones de los jueces, más que limitarse al criterio judicial, iban con un criterio político".
"Hemos visto a una persona como Leire, en las cloacas del Estado, haciendo claros ataques y amenazas a jueces para tratar de desviar sus decisiones en los casos de corrupción que se están tratando". Así, "hemos pasado de los Ábalos a 'Los Rochos' de una manera permanente, y todo eso alrededor del Partido Socialista".
De esta forma, "que se ponga en duda o se puedan tener ciertas prevenciones con el voto por correo no es porque el sistema no sea garantistas, es por las personas que están detrás de ese sistema o modelo", ha aseverado la vicepresidenta.
"Ahí hemos visto a Leire, pero también al propio Sánchez", a quien "los propios socialistas son los que le han acusado de hacer trampas en la elección del secretario general", ha continuado Mar Vaquero, en alusión a "esas urnas de cartón que han dicho tantas veces que fueron manipuladas".
También ha dicho que el Gobierno de España "está rodeado de corrupción en el ámbito de la gestión, en el ámbito personal y familiar del propio Sánchez, en el ámbito también de su partido, con un ministro que está en la cárcel y otro secretario general que también entró en la cárcel".
"Es lo que se oye en la calle", así que "lo que hemos oído a Ayuso y a Azcón no debería extrañar a nadie y menos al Partido Socialista, que es quien protagoniza estos escándalos y quien está rodeado de mentiras y de trampas", ha opinado Mar Vaquero, añadiendo que "si por algo va a pasar Sánchez a la Historia va a ser no solo porque ha tensasdo más la democracia y el Estado de Derecho, sino por ser un presidente que ha hecho trampas y que ha mentido continuamente".
"De hecho, él consigue ser presidente por mentir a todos los españoles y traicionar su voto cuando dijo que no iba a aprobar la amnistía y la aprobó, cuando dijo que no iba a pactar con los bildu-etarras, a los que necesita para ser presidente, y pacta con Bildu, con los herederos de ETA".
Mar Vaquero se ha preguntado "de qué se escandaliza el PSOE", que experimenta "una desconexión con la calle", ha manifestado Vaquero, indicando que "Sánchez no puede salir a la calle con normalidad".
"Tampoco el CIS estaba en entredicho y ahora resulta más cuestionado que nunca" debido a "quien está dirigiendo el CIS y por cómo se está utilizando el CIS".
"¿El CIS es un buen sistema? Por supuesto, y así se ha utilizado siempre, como un sistema de referencia. ¿Cuál es el problema que tiene el CIS ahora? ¿Quién lo utiliza, quién lo dirige y para qué se utiliza?", ha cuestionado.
Serán los ciudadanos quienes decidan votar o no por correo, ha continuado la vicepresidenta del Ejecutivo regional, insistiendo en que ni Azcón ni el Gobierno autonómico han dicho en ningún momento que el sistema electoral no sea garantista.
Ha preguntado "quién está detrás del Tribunal Constitucional, quién está detrás del CIS, quién está detrás de todas y cada una de estas instituciones que Pedro Sánchez ha utilizado por su propio interés", añadiendo que "Pedro Sánchez ha mentido y ha hecho trampas a lo largo de todos estos años, eso está en la calle".