Vaquero destaca la labor de Excavaciones Hermanos de Pablo y los "valores que han permitido levantar una empresa sólida"

Mar Vaquero ha incidido en que el éxito empresarial también debe medirse por “la capacidad para generar oportunidades y mejorar la vida de las personas” - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha participado este sábado en la gala conmemorativa del 25 aniversario de Excavaciones Hermanos de Pablo, una empresa aragonesa que ha pasado de ser un pequeño proyecto familiar impulsado por dos hermanos a convertirse en un grupo empresarial de referencia en el sector del movimiento de tierras, las infraestructuras y los servicios vinculados a la obra pública y privada.

Durante el acto, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha ensalzado la trayectoria de la compañía y los "valores que han permitido levantar una empresa sólida". "Representa lo mejor del espíritu emprendedor aragonés y su crecimiento se ha sustentado sobre unos principios que han permanecido inalterables desde sus inicios", ha señalado.

Mar Vaquero ha incidido en que el éxito empresarial también debe medirse por "la capacidad para generar oportunidades y mejorar la vida de las personas". En este sentido, ha recordado que "veinticinco años después, aquel pequeño proyecto impulsado por dos hermanos se ha transformado en un grupo empresarial que emplea a más de 130 trabajadores. Y esa es, probablemente, la mejor medida del éxito alcanzado, porque detrás de cada uno de ellos hay una familia y una persona que ha crecido y prosperado con vosotros".

La gala, celebrada en Aura Restaurante de Zaragoza, ha reunido a trabajadores, clientes, proveedores, colaboradores y representantes del tejido empresarial aragonés para reconocer el camino recorrido por la empresa desde su fundación en 2001.

Durante este tiempo, la compañía ha participado en numerosos proyectos de infraestructuras, urbanizaciones, carreteras y obras hidráulicas, consolidándose como una de las firmas de referencia del sector en Aragón gracias a su apuesta por la innovación, la modernización de sus equipos y la formación continua de sus profesionales.

Asimismo, Mar Vaquero ha destacado el papel que desempeñan las empresas familiares en el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.

"Aragón necesita ejemplos como este: personas que un día decidieron emprender, asumir riesgos y trabajar con esfuerzo y perseverancia y que, con el paso de los años, han contribuido a generar riqueza, empleo y oportunidades para muchas otras familias", ha afirmado.