Vaquero destaca la "visión conjunta" del Gobierno de Aragón y las acciones "rigurosas, solventes y eficaces"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, saluda a los diputados Lorena Canales (PSOE), Tomás Guitarte (A-TE) y Mary Carmen Bozal (CHA). - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, coordinará los Departamentos del Ejecutivo, que es una sola institución, con "una visión conjunta" e implementará actuaciones "rigurosas, solventes y eficaces".

Vaquero ha comparecido este martes ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón para dar cuenta de las líneas de actuación de su Consejería en esta legislatura.

La coordinación del Ejecutivo debe garantizar "objetivos comunes", ha expuesto Mar Vaquero, quien ha rechazado que cada uno gobierne "para todos los suyos" porque el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quiere "crear un contexto" para que todos los aragoneses consigan mejorar su día a día. "Frente al ruido político Aragón necesita instituciones fuertes", ha aclarado.

Ha garantizado que desde el Departamento que encabeza impulsará "el trabajo conjunto" de todas las áreas del Gobierno de Aragón, como también lo hará Desregulación, lo que "es claramente compatible" y "refuerza el trabajo conjunto de dos formaciones políticas con un acuerdo de gobernabilidad".

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

"La justicia es un servicio esencial" y el Gobierno de Aragón seguirá trabajando para su modernización, ahora con la nueva oficina judicial y los tribunales de instancia. Se fortalecerán los recursos humanos y se mejorará la justicia gratuita incrementando lo módulos retributivos de los abogados de oficio.

Una parte muy importante de Justicia es la digitalización de la administración, de tal manera que Aragón es "una comunidad de referencia", lo que le da "agilidad" a este servicio público.

Ha puesto de relieve la aplicación de la Ley estatal de Eficiencia, conocida como 'ley Bolaños', que se aprobó "sin consenso" y sin contar con las comunidades autónomas, para cuya ejecución el Ejecutivo que preside Jorge Azcón se ha basado en "garantizar el acceso a la justicia en el territorio" y asegurar que no se cerraban algunas sedes judiciales, "como preveía esta ley".

"Europa nos importa", ha dicho Vaquero, anunciando que la comunidad autónoma tendrá "un papel muy importante" en el Comité de las Regiones y en la representación española ante la UE. El presidente, Jorge Azcón, ha participado en debates y ha realizado propuestas en el Comité en temas como la automoción, la PAC o la industria de Defensa, donde "Aragón tiene que tener un papel de referencia".

IGUALDAD DE GÉNERO

Las políticas de igualdad se verán reflejadas en el IAM, también la lucha contra la violencia de género, ha enfatizado Vaquero, quien ha prometido la mejora continua a este colectivo "con acompañamiento y protección" para las víctimas, también impulsando la sensibilización de la sociedad.

El anterior Gobierno --de Javier Lambán-- destinó 4,6 millones para "tres locales vacíos" y desde el primer mandato del PP se trabajó para poner en marcha los CAIVIS, que ya están abiertos en las tres provincias, ha dicho.

Ha aclarado que "el IAM no ha sido objeto de discordia" entre PP y Vox. "Siento defraudarles", ha espetado a los socialistas, abogando por la igualdad de género y contra la violencia machista.

En otro orden de cosas, el FITE "es una gran oportunidad" para la provincia de Teruel, ha continuado la consejera, quien ha hecho defensa de las estrategias implementadas por el Gobierno de Azcón, como el desarrollo del aeropuerto o el programa de ayudas al emprendimiento Lanza Teruel. Ha recordado que Azcón ha acordado con el Gobierno de España, en la legislatura pasada, aumentar el presupuesto del FITE de 60 a 86 millones por edición.

CULTURA

Vaquero ha dicho que Aragón tiene un patrimonio cultural, patrimonial e histórico "inigualable", apostando por conservarlo, por ejemplo con la vuelta de los bienes artísticos del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) y promocionando una cultura marcada por "la creatividad y el talento", no "la ideología".

Las pinturas --murales y profanas-- de Sijena "van a volver a Aragón", aunque "intentos habrá de Cataluña para dilatar esta cuestión", intentos destinados "al fracaso absoluto". La importancia de Sijena "se tiene que recuperar y que lo sintamos nuestros", ha comentado, tras lo que ha avanzado que el Ejecutivo está elaborando un documental para que los aragoneses conozcan "la verdad" de por qué esos bienes han sido reivindicados y la justicia ha querido que vuelvan a Aragón.

"Aragón es el reino de la luz", un proyecto que el Departamento impulsará esta legislatura, reconstruyendo el papel de Aragón en la Historia de España.

También se impulsará el bicentenario del fallecimiento del pintor Francisco de Goya, para lo que se ha confeccionado un plan director que incluye las obras del Centro Goya en Zaragoza y la continuación de las negociaciones para la celebración de la Gala de los Premios Goya del Cine en 2028. Por otra parte, ha dejado claro su apoyo a la tauromaquia: "Viva la libertad y los toros", ha zanjado.

DEPORTE

En cuanto al deporte, lo ha defendido como "escuela de valores" y ha abogado por extender su práctica y convertirlo en un espacio donde las malas prácticas "no tengan cabida".

Se incluirá la denominación 'Deporte' en la Consejería. Ha avanzado que se pondrá en marcha un plan estratégico de relanzamiento y tecnificación del deporte aragonés, con modelos de subvención "menos lineales" y un "plan de rescate de los equipos de elite" y conseguir que la Comunidad sea sede nacional del deporte, aprovechándolo como palanca de crecimiento.

Ha hecho hincapié en que "la violencia no tiene cabida" en el deporte y ha anunciado que se establecerán criterios éticos en las convocatorias públicas y será "un elemento prioritario" en la dirección general. Otra medida es contar con deportistas veteranos a este respecto.

EL PESO HISTÓRICO DE ARAGÓN

En representación del grupo 'popular', Elena Allué ha destacado que "Aragón debe sentirse orgulloso de sí mismo", uno de los principios del Gobierno de Azcón, rechazando a quienes quieren "relativizar" el patrimonio cultural de Aragón, tras lo que ha recalcado que el Ejecutivo es "consciente del peso histórico de la Comunidad Autónoma y la ambición con que encara su futuro". Sijena no solo representa un litigio patrimonial, sino "la dignidad de Aragón y de los aragoneses".

Para el diputado del PSOE Darío Villagrasa, la gestión del Gobierno de Azcón se basa en "el ilusionismo". Ha preguntado quién va a realizar las labores de coordinación interdepartamental dentro del Gobierno, en alusión al Departamento de Vaquero y el del titular de Desregulación, Alejandro Nolasco.

El diputado de Vox David Arranz ha indicando que PP y Vox han hecho un "ejercicio de responsabilidad" por el bien común. Ha dicho que "la coordinación va a ser muy importante" en el Ejecutivo de Azcón.

Ha realzado el patrimonio inmaterial, como la jota, los danzantes, el Primer Viernes de Mayo de Jaca o las nabatas, y ha defendido las modalidades lingüísticas, "el fragatino, el ansotano, el panticuto, el maellano", rechazando el catalán de Aragón y "la neolengua" del aragonés normativo.

En el turno de CHA, Mary Carmen Bozal ha expresado que la instituciones "están básicamente para mejorar la vida de las personas que viven en Aragón", no solamente para el funcionamiento de la Administración, emplazando a desarrollar el Estatuto de Autonomía, mediante los traspasos de competencias como la creación de una Agencia Tributaria propia. Ha defendido el aragonés y el catalán de Aragón.

Desde Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha preguntado cómo se van a compatibilizar las funciones de coordinación del Departamento de Vaquero y el de Desregulación, este último "un chiringuito" de Vox. También ha preguntado si se van a reducir las subvenciones a las asociaciones de mujeres.