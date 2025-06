El MNAC tiene "la carga" de la devolución de las pinturas de Sijena y solo queda la ejecución forzosa, dice Mar Vaqueroo

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha aseverado este miércoles que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) tiene "la carga de los trabajos" de devolución de las pinturas murales del monasterio de Sijena (Huesca) y que, tras la sentencia del Tribunal Supremo y "las maniobras dilatorias" de la Generalitat de Cataluña, solo queda la ejecución forzosa de la sentencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha señalado que el Ejecutivo aragonés ha mantenido "un talante dialogante y colaborador, con una disposición leal e institucional para poder facilitar al MNAC el cumplimiento de esta sentencia", lamentando que el Parlamento catalán planteó "una situación de rebeldía" al aprobar, días atrás, una iniciativa contraria a la devolución de las pinturas murales, a lo que se suma "la obstrucción" del MNAC a la colaboración ofrecida por el Ejecutivo aragonés.

"Habíamos propuesto un plan y habíamos ofrecido técnicos para colaborar en el traslado de estas obras", ha continuado Vaquero, pero "nos han querido engañar con mala fe y es lo que no vamos a permitir", rechazando las "dilaciones indebidas en el cumplimiento de la sentencia", que van a provocar "tener que pedir la ejecución forzosa". Respecto a la posibilidad de pedir al Supremo que ordene el cierre de las salas del MNAC donde se encuentran las pinturas, Vaquero ha indicado: "Ya lo veremos".

"Nosotros en ningún momento hemos dudado de que hubiera posibilidades de elaborar un plan que garantizara la integridad de las obras, ya quedó acreditado que no era la primera vez que esas obras se habían movido, hay recursos gráficos que así lo demuestran", ha añadido Vaquero.

"A nosotros nos ampara la ley, en ella nos vamos a refugiar y tarde o temprano y mal que les pese esas obras estarán en el Monasterio de Sijena", confiando en que sean devueltas "en el menor tiempo posible".

VÍA POLÍTICA

"La vía política se ha utilizado y quien la ha roto ha sido, una vez más, la parte condenada, con deslealtad y una actitud engañosa", ha enfatizado Vaquero, quien ha recalcado que esta vía "siempre seguirá abierta" aunque desde el Gobierno de Aragón "no se puede hacer más de lo que se ha hecho".

La vicepresidenta del Ejecutivo ha criticado que la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "tardó semanas en pedir la devolución de estas pinturas, en manifestarse a favor del cumplimiento de esta sentencia", lo que ha atribuido a que "no ha recibido la debida autorización por parte de los grupos que sostienen al Gobierno para poder hacer esas declaraciones, porque si no, no se entiende que hayan transcurrido semanas sin posicionarse".