Vaquero equipara los informes de Marlaska sobre periodistas a la censura de los regímenes autoritarios

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que los informes que, según ha denunciado el diario digital 'El Confidencial', ha elaborado el Ministerio del Interior sobre periodistas, en relación a sus opiniones sobre el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, recuerdan a "las listas negras que llevan a cabo los aparatos de control, censura y propaganda de regímenes autoritarios".

Esta política "nos devuelve al pasado", ha criticado la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, equiparando los informes a la las decisiones de "algunas dictaduras, regímenes que desde luego no respetan la democracia".

"Catalogar a periodistas por sus opiniones es, desde luego, totalmente incompatible con la democracia y nos retrotrae a sistemas que no respetan la libertad, no respetan la libre expresión", ha aseverado.

Para Vaquero es "muy preocupante y muy dramático" que el Ministerio del Interior "no se enterara de lo que estaba pasando en Ceuta" y, sin embargo, "se dedique a hacer este tipo de informes para clasificar a los periodistas en función de su libertad de expresión".

Ha añadido que este procedimiento "es un aparato de censura, de control de la información, que no es propio de un Estado de Derecho, de una democracia", de forma que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "tendría que dar explicaciones y asumir responsabilidades".

"Nunca hemos visto que un Gobierno, ante tantos casos relacionados con escándalos y corrupción, se mantenga tan indemne", ha continuado Mar Vaquero.