Vaquero (PP) critica la incoherencia del PSOE que responde "al miedo a unas elecciones, Alegría "ha entrado en pánico"

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha criticado la incoherencia del PSOE tras anunciar la secretaria general de los socialista aragoneses, Pilar Alegría, el apoyo al techo de gasto para poder aprobar el presupuesto de 2026 de la comunidad autónoma. "La verdad es que esto responde más al miedo que tiene el Partido Socialista a unas elecciones. Está claro que Alegría en Aragón ha entrado en pánico".

Mar Vaquero ha argumentado esta apreciación al indicar que en caso de que haya elecciones autonómicas en Aragón supondrá que tendrá que abandonar el Consejo de Ministros y dejar de ser ministra y portavoz del gobierno para "enfrentarse" a todos los aragoneses y tener que dar cuentas y dar la cara de las políticas que ha defendido el Partido Socialista y que ha aplaudido Alegría.

Por ello, Vaquero ha calificado de "total incredulidad, e incoherencia que responde a la mentira que cada día rodea al Partido Socialista y que exhibe Alegría en el Consejo de Ministros", este anuncio de la socialista.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mar Vaquero ha comentado que el PSOE "que ha defendido Alegría, está rodeado en estos momentos de corrupción y de machismo, y ante lo que no ha dado explicaciones".

Al respecto, le ha afeado a Alegría que "ha defendido aquellos cargos del PSOE que o han pasado por la cárcel o están en la cárcel, que han hecho un abuso de las mujeres, que han llevado a cabo las políticas más indignas contra la mujer con lo que es la prostitución y que son políticas que ha defendido Alegría".

Como ejemplo ha citado que Alegría "todavía no ha dado explicaciones de qué es lo que habló con su íntimo amigo el señor Salazar, en esa reciente comida, después de que se hubiera conocido que había acosado a las mujeres". Por lo tanto, es un momento "de miedo, de pánico, de incongruencia y de mentira", ha resumido.

"NO A LA ALTERNATIVA SANCHISTA"

Vaquero ha relatado que la secretaria general del Partido Socialista de Aragón, se ha dedicado esta legislatura a "bloquear" las iniciativas del Gobierno de Aragón para mejorar los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, la educación, "ha llevado a cabo una política totalmente contraria a la mejora fiscal que se ha desarrollado en el Gobierno de Aragón".

Tras esta exposición, ha dicho que está "claro", que la alternativa a estos presupuestos de "crecimiento, de prosperidad, que plantea el Gobierno de Aragón no puede ser la alternativa sanchista de Pilar Alegría".

Entre sus críticas ha citado que Alegría "se ha escondido para no dar explicaciones a todos los turolenses de qué pasa en el parador de Teruel cuando pernoctó esa noche donde lo que más conocimos fue los aberrantes casos de prostitución".

También he ha dicho a Alegría que "ha frivolizado" con las ayudas al funcionamiento del 20 por ciento que reclama la sociedad turolense, "incluso lo ha comparado con una financiación privilegiada de Cataluña que ha apoyado".

Por el contrario, le ha criticado que no ha defendido en el Consejo de Ministros una financiación "justa que merece Aragón" o el Plan Pirineos con inversiones históricas para la provincia de Huesca o la reposición de un servicio urgente como es las ambulancias en el medio rural.

INCOHERENTE

"Todo lo que hemos visto ha sido un partido socialista en las Cortes de Aragón desde que llegó Alegría para bloquear la prosperidad de Aragón". Por ello, el que ahora diga que apoyaría un techo de gasto es "totalmente incoherente" para Mar Vaquero.

Ha explicado que un techo de gasto conlleva apoyar la política fiscal del Gobierno de Aragón para "acabar con el infierno fiscal", bajar los impuestos, eliminar el Impuesto de Sucesiones entre transmisiones de hijos, de cónyuges, y se ha preguntado si todo eso lo va a apoyar Alegría, cuando ha estado toda la legislatura en contra de todas y cada una de las propuestas de crecimiento.

A su parecer, "Alegría tiene miedo a ir a las urnas, a que los aragoneses rechacen la alternativa que supone al Gobierno de Aragón, que es el sanchismo".

Al respecto, ha augurado que Alegría "no se va a poder despegar del apoyo, de la defensa permanente que ha hecho de Sánchez, que de lo que está rodeado, tanto en el ámbito personal y familiar, como orgánicamente de su propio partido y del Gobierno de España es de corrupción y de machismo".

RONDA DE CONTACTOS

Sobre las propuestas concretas del PSOE, Mar Vaquero ha indicado que el techo de gasto que ha presentado el Gobierno de Aragón "es totalmente incompatible con un infierno fiscal como el que ha defendido el Partido Socialista a lo largo de estos años".

Así, le ha sugerido a Alegría que si quiere aprobar el techo de gasto, tendrá que apoyar la eliminación del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2 y otras muchas ventajas fiscales que han rechazado a lo largo de todo este tiempo.

En cuanto a las medidas concretas de sanidad, educación ha opinado que "es una enmienda a la totalidad de todo lo que ha hecho el Partido Socialista a esta legislatura".

Por eso, demuestra que Alegría "ha entrado en pánico, tiene mucho miedo a unas elecciones democráticas donde los aragoneses le digan que no quieren el modelo sanchista que está defendiendo, ni muchísimo menos los ataques que ha recibido Aragón del Gobierno de Sánchez y que Alegría a lo que se ha dedicado ha sido a defenderlos en sus ruedas de prensa del Consejo de Ministros".

Mar Vaquero ha informado de que para llevar el techo de gasto a las Cortes de Aragón, "hay que apoyar lógicamente unos presupuestos como los que el Azcón presentó este viernes con rebaja de impuestos y con una mejora de los servicios públicos que es incompatible con las políticas del PSOE".

Por ello, le ha recriminado a Alegría que "no puede volver a utilizar a los aragoneses para tratar de ganar tiempo, no puede utilizar algo tan importante como son unos presupuestos para tratar de apoyar esa política de incredulidad, de incoherencia y sobre todo para tratar de tapar los principales problemas que tiene el PSOE de Pedro Sánchez relacionados con la corrupción que rodea al ámbito familiar, orgánico, de gobierno y además también de machismo".

A colación, ha reiterado que el actual PSOE que "defiende y ha aplaudido Alegría, es el más antifeminista, más machista y que más ha atacado la dignidad de las mujeres".

Vaquero ha dejado claro que el PP "no va a pasar por ahí, el gobierno de Azcón no va a pasar por blanquear a un partido socialista de Sánchez y Alegría, que es el más antifeminista, el más machista y el más corrupto de la historia de la democracia".

VOX

"Fenomenal" es la repuesta de Mar Vaquero a las declaraciones del portavoz del grupo parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, quien ha dicho que acude a la reunión con "relativo optimismo" y le ha recordado que "ya sabe lo que son unos presupuestos del Gobierno de Aragón" puesto que apoyó los del primer año de esta legislatura cuando formaba parte del Gobierno autonómico.

Así, ha mostrado la "total receptividad" para las propuestas de Nolasco y ha añadido que para llevar el presupuesto a las Cortes de Aragón "lo que hay que asegurar para trabajar con seriedad es tener el debido apoyo parlamentario".