Archivo - Snow en la estación de esquí Aramón Formigal. - CARTV - Archivo

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha asistido este jueves a la presentación en Madrid de la nueva temporada de Aramón, entidad de la que ha resaltado su apuesta por la colaboración público-privada en "un sector prometedor" como es el de la nieve.

Este es "uno de los sectores estratégicos más importantes para el Alto Aragón, pero también para la provincia de Teruel", ha explicado Vaquero a los medios de comunicación, indicando que el Gobierno de Aragón impulsa el sector que es "una seña de identidad" de la Comunidad autónoma.

El Ejecutivo aragonés quiere continuar impulsando la desestacionalización del sector para que "todos y cada uno de los pueblos que viven de la nieve tengan oportunidades también a lo largo del año".

"Tenemos un reto muy importante, que es mejorar la temporada anterior, y va a ser difícil porque la temporada 2025-2026 ha sido histórica y se explica gracias al trabajo que se hace desde Aramón, ofreciendo múltiples alternativas y experiencias".

Mar Vaquero ha insistido en "la importancia de los recursos naturales que acompañan a nuestras montañas, nuestros valles, nuestros pueblos, y el carácter aragonés" que hace el entorno "hospitalario".

El impacto económico de la temporada pasada se ha elevado a 400 millones de euros, con más de 13.000 empleos directos e indirectos, algunos muy ligados a las pistas, pero también en los establecimientos comerciales, "muchísimo trabajo para los pueblos del Pirineo y de la provincia de Teruel" en un sector "clave y muy ligado a la identidad de Aragón" con vocación de convertirse en referencia internacional.

La vicepresidenta ha confiado en que la temporada que ahora comienza supere a la anterior, recordando que Aramón ha realizado una importante inversión en las instalaciones a través del Plan Pirineos, sumando más de 80 millones de euros, de los que más de 50 millones se han dedicado a la innivación.