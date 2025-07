Vaquero urge a la UE a reconocer la autonomía regional para la gestión del marco financiero del próximo periodo

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha reivindicado este miércoles en el Comité de las Regiones, en Bruselas, la autonomía regional para la gestión, planificación y programación del marco de financiación del próximo periodo.

"A lo largo de décadas las regiones hemos estado gestionando esos fondos y han otorgado una mayor flexibilidad y cercanía al territorio", ha declarado Vaquero a los medios de comunicación, añadiendo que "hay una tendencia a la recentralización de la gestión de esos fondos y creemos que hay que seguir reivindicando las regiones el principio de subsidiariedad para poder participar en la gobernanza de la Unión Europea".

También ha considerado que "las políticas de cohesión no son los fondos de recuperación y resiliencia, son políticas que han permitido mejorar infraestructuras, acercar la innovación, participar en políticas muy importantes en nuestras regiones", de ahí la necesidad de "elevar esa voz común y rechazar la recentralización en favor de esa participación más activa en la gobernanza de la Unión Europea".

La vicepresidenta ha señalado que Aragón necesita "unas políticas que tengan en cuenta criterios como es la despoblación, la densidad, la dispersión y el envejecimiento de la población a la hora de asignar estos fondos".

AGUA Y VINO

En el Comité de las Regiones se ha hablado, también, sobre las políticas de agua y del vino, indicado Vaquero que "agua en Aragón es identidad, es prosperidad, es vida, es futuro".

Mar Vaquero ha comentado a los medios de comunicación que la Unión Europea propone "alternativas" a los trasvases porque "no son la solución, son costosos, medioambientalmente inaceptables e insostenibles".

"No podemos buscar la solución de oportunidades para regiones a costa de las oportunidades de otras regiones como es el caso de Aragón", ha aseverado, abogando por "buscar alternativas porque además en Aragón es una voz unánime, no solamente en nuestras calles, no solamente a nivel de las instituciones, también está prevista en nuestro Estatuto de Autonomía una ley orgánica que ya prevé la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos".

"Hemos trasladado una vez más en Europa que el trasvase no es una solución, es un retroceso, que hay que buscar alternativas más equilibradas y justas y al mismo tiempo también seguir exigiendo al Gobierno de España el cumplimiento de las obras del Pacto del Agua".

En relación al vino, "el sector es muy importante en Aragón" y el Gobierno autonómico ha reforzado las ayudas y apuesta por un sector que crea empleo en el territorio y genera riqueza y prosperidad.

En el ámbito europeo, la vicepresidenta ha defendido las políticas de armonización de la normativa en relación con la trazabilidad y realizar políticas de difusión del vino de todas las regiones de Europa y diversificar los mercados.

La vicepresidenta aragonesa ha participado en las reuniones que ha mantenido la alianza EURegions4cohesion con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y con la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales, Cualificaciones, Empleos de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu.

Estos encuentros son la continuación de los debates de alto nivel organizados el pasado 28 de enero y preceden a las propuestas de la Comisión Europea sobre el próximo marco financiero plurianual, previstas para el 16 de julio. Representan un paso importante en el proceso de defensa de los intereses regionales, con el objetivo de reforzar la política de cohesión y crecimiento después de 2027.