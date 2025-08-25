Una variedad aragonesa que casi se extingue, mejor tomate de España en la Feria de Polanco (Cantabria)

Reunió a miles de personas en dos días de celebración con showcookings, catas y repartos de semillas

ZARAGOZA/POLANCO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una variedad de tomate procedente de Zaragoza y que estuvo a punto de desaparecer en los años 80 se ha coronado por primera vez como Mejor Tomate de España 2025 por decisión unánime del jurado de la séptima edición de la Feria Nacional del Tomate Antiguo, celebrada este fin de semana en Polanco, en la que han competido 600 variedades.

Se trata de un tomate rojo intenso y pequeño (del tamaño de una pelota de ping pong) y su baja producción hizo que se fuera dejando de cultivar, llegando a estar cerca de extinguirse, aunque se ha recuperado gracias al trabajo del Centro de Investigación Agraria de Aragón y a los agricultores de Huerto EsVida, un proyecto sin ánimo de lucro que fomenta la agricultura ecológica y la divulgación en las redes con más de 200.000 seguidores.

Este tomate superó en la final al de Aretxabaleta, que ganó en las ediciones de 2021 y 2022, y a una variedad conocida como 'tío Asensio', proveniente del municipio de Sigüenza (Guadalajara).

Por su parte, el tomate Moya Verde, cultivado por Luis Bolado, superó a las variedades English Rose y tomate Champagne ganando por primera vez la categoría internacional. Por último, en la categoría autonómica, el tomate tradicional de Luey, procedente de la huerta de Luis Alconero, superó a las variedades de Socabarga y Barcenilla.

El jurado del certamen estuvo formado por el responsable de la feria, Pablo Gómez; los influencers gastronómicos Darío Fernández y Virginia Alonso; la enóloga Irene Rodríguez y el chef y divulgador gastronómico Antonio Vicente.

Ahora, el Banco de Semillas de Tomate Antiguo guardará las semillas de los tomates ganadores para, en próximas ediciones de la Feria, poder regalarlas a los asistentes. En este sentido, este año se repartieron entre los aficionados cerca de 2.000 sobres con las semillas de los tomate ganadores de anteriores ediciones.

La Feria Nacional del Tomate Antiguo ha reunido a miles de personas en dos días de actividades donde destacaron los showcookings, las catas y los repartos de semillas.

Por otra parte, la enóloga cántabra Irene Rodríguez Artieta, de Bodegas Hortanza (Guriezo); y el chef y asesor gastronómico Antonio Vicente, popular por sus intervenciones en el programa de RTVE 'Aquí la Tierra', fueron designados Tomateros Mayores, un galardón que premia su compromiso con la tradición, la gastronomía local y el valor cultural del tomate, ha informado el Ayuntamiento.