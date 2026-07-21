Los vecinos de La Cañadilla y Cirujeda reciben un ES-ALERT para su evacuación por el incendio de Ejulve

El incendio de Ejulve afecta ya a 1.100 hectáreas. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 112 Aragón ha enviado un ES-ALERT ordenando la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirujeda, dos pedanías del municipio de Aliaga, ante la evolución del incendio forestal de Ejulve, en la provincia de Teruel.

La medida afecta a unas 25 personas, que deben dirigirse al municipio de Aliaga.

El incendio, declarado en la tarde de este lunes, sigue activo y afecta provisionalmente a unas 1.100 hectáreas, con un perímetro aproximado de 8 kilómetros. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) continúa activado en Situación Operativa 2, Nivel 2.

Esta madrugada han sido desalojados los habitantes de Molinos y están en preaviso Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres del Mercader.