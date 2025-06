Vecinos de Rosales de Canal se concentran para exigir que un suelo de uso educativo no se destine a viviendas

ZARAGOZA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Rosales del Canal se concentrarán este domingo, 8 de junio, para exigir que en la parcela, denominada 89.37 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOUZ) destinada a uso educativo no se construyan viviendas.

Con el lema "Rosales quiere sus Solares" la concentración vecinal, convocada por la Asociación de Vecinos Entrelagos, será a las 11.30 horas frente al centro cívico Distrito Sur.

El conflicto, entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha explicado, surge el pasado mes de diciembre al tener conocimiento los vecinos de la intención del Departamento de Fomento del Gobierno de Aragón de edificar Viviendas Dotacionales Públicas (VDP) en este solar destinado a fines educativos en el PGOU.

Para los vecinos "entran en colisión dos derechos fundamentales: la Educación y el acceso a una vivienda digna". El análisis de este conflicto exige separar actuaciones y discursos políticos de las realidades porque "mientras se da la espalda al problema existente de la educación en la zona, se crea otro, el de la vivienda, que no da respuesta al primero".

En el ámbito de la educación han comentado que los CPI Rosales del Canal y Zaragoza Sur (Arcosur norte) se amplían para cubrir la ESO suprimiendo parte del patio de recreo de los escolares más pequeños. En ambos colegios, hay una "sobreexplotación evidente", que no concilia de forma adecuada los tramos de edad de Primaria y Secundaria, ubicando a todos en espacios muy cercanos.

SIN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Además, espacios como los salones de actos se han transformado en aulas y los equipamientos deportivos de Secundaria no se han construido, lo que obliga a los alumnos a salir de los centros escolares a realizar educación física en el parque o en un potrero de apenas 500 metros cuadrados, carente de iluminación propia y dotado tan sólo de una pista de fútbol compartida con baloncesto, han descrito.

Mientras, el solar anejo, que iba destinado a un instituto, está vacío sin previsión de darle ningún otro uso que mejore las condiciones de los alumnos. Esta situación "crítica" no va a mejorar en un futuro cercano, pues ambos colegios han cubierto para el próximo curso todas sus plazas en primero de Infantil y sin contar con las viviendas recientemente entregadas, y las más de 3.600 que están por llegar en la zona norte de Arcosur, colindante con Rosales del Canal.

El solar elegido se encuentra junto al centro cívico Distrito Sur, inaugurado hace cuatro años, pero más de la mitad del edificio está sin acabar, sin servicios sociales adecuadamente dotados, ausencia de un centro de juventud o de un centro de convivencia de Mayores, ni auditorio. Esta situación obliga a salir del Distrito Sur, que tiene 40.000 habitantes, y a "pagar" por usar otros equipamientos privados.

"Educación ha guardado silencio o ha dado negativas durante años a dotar y acabar los equipamientos necesarios" han criticado desde esta asociación vecinal, que junto a las AMPAs y los equipos docentes de ambos centros educativos han solicitado a ese Departamento que "cumpla con su deber de dar respuesta una vez acabada la formación reglada obligatoria a los niños, jóvenes de Rosales, Arcosur norte y el sector oeste de Valdefierro así como de Montecanal que acuden a ambos colegios".

El solar 89.37 es "necesario" y "no puede primar" el acceso a la educación de unos barrios sobre otros, por "negarse las administraciones a hacer nuevos equipamientos", han expuesto para dejar claro que las Viviendas Dotacionales Públicas "son un problema, no una solución.

FORMAS Y FONDO

En un documento de cuatro páginas, los vecinos de Rosales del Canal han comentado que en cuanto a las formas se ha seguido un procedimiento "acelerado", que de forma atropellada "ignora a conciencia" pasos formales, su orden y su justificación implementando un "negocio privado, que no un servicio público".

El Ayuntamiento de Zaragoza cedió a Fomento el solar "antes incluso de publicarse en el BOA la Directriz Especial", ha asegurado los vecinos para apuntar que el acuerdo del Gobierno municipal de esta cesión "no fue ratificado en el pleno Municipal impidiendo la fiscalización del patrimonio municipal a la oposición".

Tampoco se ha modificado el PGOU en previsión de su impacto en la zona sobre los servicios públicos. El solar se "cede gratis" por el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón, y éste a su vez, después de tasarlo en 230.000 euros, se lo "cede también gratuitamente a un promotor privado", que es un fondo inmobiliario internacional con 1.200 millones de euros en cartera, lo que supone una "subvención indirecta" al dar la gestión prácticamente libre de un servicio público garantizándoles una rentabilidad anual del 7,8%, "algo que va en contra del espíritu del servicio en sí mismo".

Se concede la construcción y explotación a la promotora por 75 años y los primeros 15 años el alquiler será a precio subvencionado con dinero público. El Gobierno de Aragón pagará durante los primeros 15 años 2 euros al mes por metro cuadrados construido, aportando en total 11.721.190 euros solo en esta fase, después, durante 60 años más, a precio libre de mercado para que el "promotor haga caja", han criticado.

Al respecto, se han preguntado por qué el Gobierno de Aragón "desoye" a la Intervención General" que recomienda no dar la licitaciones por más de 40 años y "por qué se ignora" que se debe garantizar el servicio público y no la rentabilidad para la promotora. Dado que se considera un servicio público han preguntado por qué "no lo gestiona una entidad pública o privada sin ánimo de lucro".

En cuanto al fondo del asuntos han preguntado a Fomento si considera una "vivienda digna" pisos de 31 a 41 metros cuadrados, tal como se regula el modelo de vivienda en la Directriz Especial. Los alquileres rondarán entre los 450 y los 762 euros más gastos comunitarios una vez descontadas las ayudas de dinero público. El nivel de renta exigido para acceder a estos pisos es de unos ingresos de entre 1.500 y 2.700 euros al mes --que es de 2,5 a 4,5 veces el IPREM, pudiendo llegar a ser hasta 8 veces este indicador fijado en 600 euros--.

"DISLATE"

"A quién puede parecerle todo este dislate una propuesta de vivienda digna y accesible para jóvenes", han cuestionado para deducir que son "minipisos y colmenas humanas" con una más que previsible sobrepoblación y hacinamiento de personas que en el mercado privado no encuentran alternativas adecuadas para vivir.

Además, la Directriz Especial no contempla la reserva mínima de viviendas adecuadas a personas con discapacidad y habrá una plaza de garaje por cada 100 metros cuadrados osea por cada 3 pisos de 31 metros cuadrados, lo que supone un coche en garaje y dos en la calle si se tiene vehículo y si no, la alternativa es el transporte público del Distrito Sur que "deja mucho que desear".

En el solar se anunciaban 160 pisos que han acabado siendo en la licitación 192, un 20% más en una finca de 6 alturas y todo ello con el informe desfavorable de la Intervención General del Gobierno de Aragón por "numerosas irregularidades y deficiencias" en el procedimiento.

Esto supondrá la edificación de una finca en una ubicación que su esquina sureste coincide, según el Anexo 3 del PGOU de 2000, con el extremo de una doble dolina de grado 1, de máxima peligrosidad y activa que Fomento "ha decidido ignorar". En el caso de que surjan sobrecostes en la cimentación, quien los pagará o quién se hará responsable si el edificio no es seguro, han exigido conocer.