Vecinos de Torrero protestan por "la opacidad" del Gobierno de Chueca en el proyecto del Parque de Atracciones

Concentración de vecinos en la plaza de las Canteras del barrio de Torrero convocados por la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia para protestar por la gestión que el gobierno de la ciudad en el proyecto de ampliación del Parque de Atracciones. - PLATAFORMA SALVEMOS LOS PINARES DE VENECIA

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio zaragozano de Torrero se han concentrado este domingo en la plaza de Las Canteras convocados por la plataforma Salvemos Los Pinares de Venecia para protestar contra la gestión del Gobierno de la ciudad en el proyecto de ampliación del Parque de Atracciones, bloqueado por problemas entra las empresas adjudicatarias, y por el que han reclamado las dimisiones de la alcaldesa, Natalia Chueca, del consejero de Presidencia, Ángel Loren; y del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño.

Los integrantes del colectivo vecinal ha criticado la "opacidad" en la manera de proceder del Ayuntamiento y decisiones muy cuestionables como la "privatización" de una zona del pinar ampliando en cinco hectáreas la superficie del Parque mediante una modificación del PGOU.

En el comunicado que han leído, han lamentado la "mala gestión" del Parque de Atracciones que ha llevado a que, en la actualidad, esté cerrado, peligren los empleos de los trabajadores y siga sin existir un Plan de Gestión y Revitalización para los Pinares que este año cumple el centenario de su plantación. Una situación de la que han responsabilizado al Gobierno de Natalia Chueca "porque se precipitó al presentar un modelo de Parque que no se ajustaba a la realidad".

Tal como han indicado, "un lamentable recorrido" que la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia viene exponiendo desde que, con motivo de la finalización de la concesión en febrero de 2025, ya en septiembre de 2024 el director general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, Ruiz de Temiño, y el primer teniente de alcalde y consejero de presidencia, Ángel Lorén, propusieran la modificación del PGOU para ampliar en 5 hectáreas el espacio destinado al Parque, privatizando de esta forma una zona del pinar, sin tener en cuenta que existían tres hectáreas sin usar en la actual concesión.

La justificación era, recuerdan desde la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, "la aspiración" de hacer un gran Parque para el siglo XXI con zonas acuáticas, espacios para artes escénicas y exposiciones, entre otros usos.

Una idea, apuntan desde la Plataforma, "en un momento de crisis generalizada de los grandes parques de atracciones y sin tener en cuenta las necesidades de ocio de la ciudad y su entorno".

Desde entonces todo transcurrió, según lamentan, "con gran opacidad" y recuerdan que el equipo de Gobierno rechazó todas las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales y ecologistas y aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana con los votos de PP y Vox por lo que, según indican, no quedó otra alternativa que ir a los tribunales.

PIDEN SU DECLARACIÓN COMO ARBOLEDA DE INTERÉS SOCIAL

Ante la actual situación, solicitan que se suspendan todas las inversiones en el entorno del Parque de Atracciones hasta tanto no se resuelva el futuro del mismo y demandan la constitución de espacios de dialogo y participación.

A su vez, critican que este pinar de 330 hectáreas que forma parte de la infraestructura verde de Zaragoza siga sin contar con un solo euro en el presupuesto municipal de 2026 para su protección y revitalización.

Y, ante la celebración del centenario del pinar, resultado defienden, de la Plantación popular de vecinos y vecinas de Zaragoza, reivindican la declaración de los Pinares de Venecia como "Arboleda de Interés Social", tal y como apuntan recoge la Ordenanza municipal de protección del arbolado urbano.