Vecinos y voluntarios preparan comida para los efectivos que trabajan en el incendio de Leciñena

1100933.1.260.149.20260701130140 Las personas que trabajan en el incendio de Leciñena tienen a su disposición comida que preparan vecinos y voluntarios. - EUROPA PRESS

LECIÑENA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

Vecinos y voluntarios están ayudando a preparar comida y café para los efectivos que intervienen en las labores de extinción del incendio forestal, declarado en la tarde de este martes en el término municipal de Leciñena.

Sara Puértolas, concejala de Leciñena, ha afirmado que "estamos preparando para las cuadrillas bolsas con fruta y también con algunos dulces". Ha comentado que "desde ayer, al empezar al ver el humo, nos fuimos repartiendo para ir organizándonos a hacer cena, bocadillosy meriendas".

La edil ha señalado que "a lo largo de la tarde de ayer y hoy, desde las seis de la mañana, se ha ido preparando lo que van a comer las unidades que bajan desde el incendio y los que se marchan para hacerles el relevo". La verdad es que lo estamos viviendo con preocupación".

Puertólas ha confiado en que "la condiciones sean favorables y el incendio no se extienda mucho más. La gente está preocupada porque, al fin y al cabo es nuestra tierra, nuestro territorio. Y ver cómo algo tuyo se está prendiendo fuego y no puedes hacer gran cosa como vecino, más que echar una mano haciendo bocadillos y poco más o yendo con los tractores, resulta una sensación agridulce".

Ha incidido en que "estamos haciendo bocadillos, preparándolos en bolsas para las cuadrillas, incluyendo fruta, también algunos dulces y cafés para que les sea más llevadero a quienes les toca trabajar ahí arriba".

Por su parte, José Luis, un voluntario de San Mateo de Gállego, municipio a 15 kilómetros de Leciñena, ha dicho que "ayer por redes sociales mandaron un mensaje de que nos convocaban a las siete de la mañana para echar una mano en lo que pudiéramos".

Además, ha apostillado lo siguiente: "Como no tengo partida de petanca he venido a echar una manita, a las seis y media estaba aquí. No tengo una cosa mejor que hacer, entonces voy a echar el día aquí para ayudar en lo que buenamente pueda".

Ha considerado que el avituallamiento "está muy bien organizado, ha venido mucha gente a ayudar, sobre todo muchas mujeres. Tenemos bocadillos, fruta y café para la gente que trabaja en el incendio. El menú de la comida parece ser que también está planificado".