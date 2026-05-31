Veinte mil patitos sobre el Ebro y más de 200 corredores en un fin de semana de deporte y compromiso social

Volcado de patitos de goma en el río Ebro desde el Puente Santiago de Zaragoza este domingo con motivo de la II Estropatada. - WOP

ZARAGOZA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha vivido este fin de semana una de las citas deportivas y solidarias más destacadas con la celebración de la primera edición de la WOP Challenge Zaragoza y la II Estropatada, dos eventos impulsados por la Fundación The Walk On Project (WOP) que han convertido la capital aragonesa y buena parte de su provincia en el epicentro del deporte y el compromiso social.

La II Estropatada, co-organizada junto al C.N. Helios, ha vuelto a reunir a miles de personas en las riberas del Ebro en un ambiente festivo, familiar y solidario.

Un total de 20.000 biopatos fabricados con material 100% biodegradable han sido lanzados al río ante la expectación de niños y adultos, protagonizando una de las imágenes más espectaculares y simbólicas del fin de semana.

La zona de Macanaz se ha transformado durante toda la mañana en un gran espacio de convivencia con actividades infantiles, animación, música y propuestas para toda la familia, consolidando la Estropatada como una de las citas solidarias de referencia en Zaragoza.

La cita lúdica y recreativa ha sido el colofón a un fin de semana que comenzó el sábado en la explanada de Macanaz con la WOP Challenge Zaragoza, en la que 24 equipos han afrontado el desafío de completar un exigente recorrido de 230 kilómetros dividido en 20 etapas.

Durante cerca de 18 horas ininterrumpidas, los deportistas atravesaron numerosos municipios de la provincia en una experiencia que combinó resistencia física, estrategia, trabajo en equipo y superación personal.

La prueba se desarrolló con total normalidad y sin incidencias de gravedad gracias al amplio dispositivo técnico y humano desplegado por la organización. Un extenso equipo de control realizó el seguimiento permanente de todos los corredores mediante sistemas de geolocalización en tiempo real, manteniendo además contacto constante con los participantes y resolviendo de forma inmediata cualquier incidencia o necesidad surgida durante el recorrido.

En el arco de salida, el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, quiso destacar la relevancia del evento, señalando que "para Zaragoza es un auténtico honor acoger una prueba de la dimensión deportiva y humana de la WOP Challenge".

Asimismo, antes del inicio de la carrera, el CEO de la Fundación The Walk On Project, Mikel Rentería, quiso agradecer la extraordinaria acogida recibida tanto por parte de las instituciones como de los participantes, voluntarios y toda la ciudadanía que se vuelva con esta iniciativa.

"Estamos profundamente emocionados por la respuesta que ha dado Zaragoza. Desde el primer momento sentimos el cariño de la ciudad y de todos los municipios que han formado parte del recorrido. Lo conseguido este fin de semana supera nuestras expectativas y nos demuestra que cuando el deporte se une a una causa solidaria, el resultado es extraordinario. Solo podemos dar las gracias", afirmó.

Entre los participantes destacó la presencia del ultrafondista e influencer deportivo Sergio Turull, conocido en redes sociales como Pitufollow, con casi el millón de seguidores, y que junto a su hermana Ana Turull lideró uno de los equipos participantes, contribuyendo a dar visibilidad nacional al evento y al trabajo que desarrolla la Fundación WOP.

Los primeros en cruzar la línea de meta fueron los integrantes de un equipo formado por miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han completado el recorrido a las 11.30 horas de este domingo. Sin embargo, el espíritu de la WOP Challenge va mucho más allá de la clasificación deportiva. Porque si ha habido vencedores durante este fin de semana, ha sido también todos aquellos proyectos científicos que seguirán avanzando gracias a la investigación impulsada por la Fundación The Walk On Project.

MENCIÓN PARA EL CA SANTA ISABEL

Como ocurre en todas las iniciativas promovidas por WOP, los beneficios obtenidos se destinarán a la investigación de terapias para enfermedades neurodegenerativas.

En total, los equipos participantes lograron generar 29.689 minutos de investigación a través de la denominada "Etapa 0", la fase solidaria previa de la WOP Challenge en la que cada formación moviliza recursos destinados a financiar proyectos científicos contra las enfermedades neurodegenerativas.

Entre todos ellos ha destacado especialmente el Club Atletismo Santa Isabel, que ha conseguido aportar 2.400 minutos de investigación, convirtiéndose en merecedores de uno de los reconocimientos especiales entregados por la organización.

LA ORGANIZACIÓN YA PREPARA LA SIGUIENTE DOBLE EDICIÓN

La extraordinaria respuesta ciudadana confirma el arraigo que este evento ha conseguido en apenas dos ediciones y refuerza el vínculo entre deporte, sostenibilidad, participación y compromiso social.

La implicación de los participantes, el respaldo institucional, la colaboración de voluntarios y patrocinadores, así como la respuesta de la ciudadanía, han permitido consolidar un modelo de evento que trasciende el ámbito deportivo. Por ello, la Fundación The Walk On Project ya trabaja en la preparación de las próximas ediciones de la WOP Challenge Zaragoza y la Estropatada, con el objetivo de seguir creciendo, ampliar su impacto social y continuar generando recursos para la investigación científica.

Con más de dieciséis años de trayectoria, la Fundación WOP ha destinado más de 1,5 millones de euros a proyectos internacionales de investigación contra enfermedades neurodegenerativas.

Este fin de semana, Zaragoza se ha sumado con fuerza a esa historia de esfuerzo, esperanza y solidaridad. Porque cada kilómetro recorrido, cada biopato lanzado y cada persona que ha participado en estos eventos contribuye a acercar un poco más un futuro con más investigación, más conocimiento y más oportunidades para miles de familias.