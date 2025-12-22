Vendido un décimo en Benasque (Huesca) del 90.693, el tercer premio del Sorteo de Navidad

Dos niños del Colegio de San Ildefonso. - Eduardo Parra - Europa Press
ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un despacho de lotería de Benasque (Huesca), sita en la calle Mayor, ha vendido un décimo del número 90.693 que ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.
El número ha caído en Pontevedra, Almería, Badajoz, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huelva, Baleares, Lugo, Madrid, Navarra, Valencia, Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora.
Especialmente, este número ha ido a parar a Santa Fe (Santa Cruz de Tenerife), con 50 series; Igorre (Vizcaya) con 48,3; y Alicante y A Coruña, con 20 series cada una.