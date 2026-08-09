La venta de turismos usados baja un 5,9% en Aragón en el mes de julio y un 11,95 en furgonetas

Archivo - En lo que va de año se han transferido 38.163 vehículos de ocasión. Un 1,9% más que hace un año en la comunidad aragonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha bajado en Aragón un 6,8% el pasado julio, con 5.521 unidades. Los turismos, con un descenso interanual del 5,9%, alcanzan las 4.726 compras, y los comerciales ligeros 795 y una caída del 11,9%. El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha bajado en el mes un 0,4% de media en España: los turismos caen un 0,6%, pero los comerciales ligeros suben un 1%.

Huesca ha registrado el mayor descenso de las ventas de julio en la comunidad, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En lo que va de año se han transferido 38.163, un 1,9% más de vehículos de ocasión que hace un año en la comunidad aragonesa. Los turismos han acumulado 32.361, que han subido un 2%, y 5.802 furgonetas, con un alza de un 1%. En la media nacional, se han vendido un 2% más vehículos de ocasión (turismos y furgonetas) que en el mismo periodo de 2025.

MERCADO NACIONAL

El pasado mes de julio ha bajado la venta de vehículos usados el 0,4% respecto al mismo mes de 2025 con vuelta a las caídas en un año muy errático. Así, se transfieren 227.653 vehículos, de los que 195.180 han sido turismos, el 0,6% de bajada, y 32.473 comerciales ligeros con un ascenso del 1% en términos interanuales.

En los siete primeros meses del año se transfieron 1.512.146 vehículos de segunda mano, un 2% por encima del mismo periodo de 2025. En turismos, la venta crece un 2%, hasta 1.291.954, y 220.192 comerciales ligeros que crecen el 2,4%.

El descenso de las ventas de julio se sustenta en los segmentos de más edad, con caídas de un 4,7% en los turismos de 6 a 10 años y el 1,4% de los más viejos que superan los diez años. No obstante, las ventas han aumentado entre las unidades más modernas: el 3,3% de los que no llegan al año y el 24,2% entre los que tienen de 1 a 2 años.

Las furgonetas continúan con un mayor dinamismo, con una subida del 1% en el mes, con un fuerte tirón en los segmentos más modernos, de menos de 24 meses. Se han producido caídas en los de más edad y los de 3 a 5 años.

Los motores de combustión lideran de forma aplastante el mercado de ocasión --82,9%--, aunque con una ligera tendencia continuada hacia unidades más eficientes y nuevas. En esta línea, los turismos eléctricos han crecido un 31,5% en julio y los híbridos enchufables de gasolina, el 47,3%.

En julio han bajado las ventas 15 comunidades, con subidas solo en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco. El mayor descenso del mes se registra en Cantabria.

En las furgonetas, se da la paradoja de que, aunque han crecideo las ventas en julio, solo hay aumentos en dos comunidades: Castilla-La Mancha y Madrid. En tres regiones, las ventas han registrado desplomes superiores al 10%.

El presidente de Ancove, Enric Iglesias, ha puesto de manifiesto que "el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado respuesta a la proposición del PP de acelerar el Plan Nacional de Renovación que incluye las motorizaciones de combustibles y los coches usados. Del lado de los eléctricos, el 4 de agosto entraron en vigor las ayudas a los coches con etiqueta cero, pero se han quedado fuera los usados de menos de 2 años como viene solicitando Ancove".

Además, ha criticado "la reducción de las ayudas y las limitaciones, que impedirá que muchos turismos nuevos con etiqueta cero cumplan con las exigencias que permiten llegar al máximo de ayuda de 4.500 euros".