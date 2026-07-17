Las ventas de la industria se reducen en Aragón un 5,7% en mayo

Archivo - Imagen de archivo de una industria - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria disminuyó en Aragón un 5,7% en mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 8,9 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 3,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+12,8%), Murcia (+11,4%) y País Vasco (+9,2%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en mayo, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Aragón y Cantabria con las caídas más grandes de un 20,6%, 5,7% y un 4,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 2,7% en Aragón, 5,8 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).