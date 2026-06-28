'Verano en igualdad' lleva a las ludotecas y CTL de Zaragoza cuentos, cómics y juegos para combatir los roles de género

Cartel de 'Verano en igualdad' - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha programado una nueva edición de 'Verano en Igualdad', una campaña de sensibilización dirigida a los niños/as y jóvenes, con el objetivo de promover la igualdad, cuestionar los estereotipos sexistas y fomentar relaciones basadas en el respeto y la diversidad.

La iniciativa se desarrollará durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre en la Red Municipal de Ludotecas y Centros de Tiempo Libre, espacios que durante el periodo estival amplían su programación educativa para ofrecer actividades de ocio y aprendizaje a menores de entre 3 y 14 años, ha explicado la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós. La propuesta incorpora actividades que utilizan la narración oral, los cuentos, los cómics y el juego como herramientas para reflexionar sobre los roles de género, la convivencia y el respeto a las diferencias.

En total, se han programado 32 sesiones en las que participarán cerca de 600 usuarios de las ludotecas y CTL. Para los más pequeños, de 3 a 6 años, se desarrollará el taller 'Niña dice...', impartido por Magda Labarga. A través de cuentos, conversación y dinámicas de juego, las niñas y los niños podrán reflexionar sobre los distintos papeles que mujeres y hombres desempeñan en la sociedad, siempre con protagonistas femeninas y aventuras que invitan a ampliar la mirada sobre los modelos tradicionales.

Por su parte, los participantes de entre 7 y 14 años podrán disfrutar de 'Solo la realidad puede matar un dragón: ni príncipes ni princesas, construye tu propia historia', un taller conducido por Cristina Verbena que combina narración, cómic, debate y juego para abordar cuestiones relacionadas con la identidad, la empatía, el diálogo y las relaciones sanas e iguales entre chicas y chicos.

Además de participar en las actividades, los menores tendrán la oportunidad de descubrir diferentes obras literarias y cómics disponibles en las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, favoreciendo así la continuidad de la reflexión y la lectura de manera autónoma. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con la educación en igualdad desde edades tempranas, "promoviendo espacios de convivencia que contribuyan a construir una sociedad más justa e inclusiva", ha concluido Orós.