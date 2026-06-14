El VI Encuentro Ecuestre Trotacalles reúne 30 de caballos y numerosos aficionados en San Esteban de Litera (Huesca)

Caballos descansando a la sombra de los pinos durante el VI Encuentro Ecuestre Trotacalles celebrado este domingo en San Esteban de Litera. - AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA

SAN ESTEBA DE LITERA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El VI Encuentro Ecuestre Trotacalles ha vuelto a convertirse en una gran jornada de convivencia, tradición y pasión por el mundo del caballo, congregando este domingo en San Esteban de Litera (Huesca) a una treintena de caballos, incluyendo varios carros, y numerosos vecinos y visitantes que han querido acompañar a los participantes durante toda la mañana.

La jornada ha comenzado con la salida de la ruta hacia La Bassa, donde los asistentes disfrutaron de un almuerzo antes de emprender el regreso hacia la localidad.

Debido a ajustes organizativos realizados para mejorar el desarrollo del encuentro, las actividades centrales se trasladaron al Parque El Prado, donde se ha celebrado el tradicional reparto de torta y moscatel como la presentación de los jinetes, caballos y carros participantes.

El nuevo recorrido, que ha transcurrido por el camino en dirección al cementerio, ha permitido desarrollar la actividad con normalidad y en un ambiente de seguridad y disfrute para participantes y público.

Uno de los momentos más destacados de la mañana ha resultado la presentación de los caballos y carruajes, que ha despertado un gran interés entre los asistentes y ha puesto de manifiesto la afición y el arraigo que el mundo ecuestre mantiene en la localidad y en toda la comarca.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Esteban de Litera, Sergio Monzón, ha destacado la importancia de mantener y apoyar iniciativas que contribuyen a preservar las tradiciones locales: "El Encuentro Ecuestre Trotacalles es una muestra del compromiso de nuestro municipio con la conservación de nuestras costumbres y con la promoción de actividades que fomentan la convivencia entre vecinos y visitantes. La elevada participación y el magnífico ambiente vivido durante toda la jornada reflejan el arraigo que esta cita tiene en San Esteban de Litera y el esfuerzo de todas las personas que trabajan para hacerla posible año tras año", ha señalado.

Desde la organización, a cargo de Ecusel en colaboración con el Ayuntamiento de San Esteban de Litera y la Asociación Hípica Somontano, se ha agradeciendo la colaboración de participantes, voluntarios, vecinos, patrocinadores y entidades colaboradoras que han contribuido al éxito del encuentro.

El VI Encuentro Ecuestre Trotacalles se ha convertido en una cita de referencia para los amantes del caballo, combinando tradición, convivencia y promoción de las costumbres vinculadas al mundo ecuestre.

La organización ya trabaja con la vista puesta en futuras ediciones con el objetivo de seguir fortaleciendo un evento que año tras año suma participantes y seguidores.