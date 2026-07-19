La VI Muestra de Teatro Amateur entrega los premios de una temporada en la que mantiene el número de espectadores

'Todo Ubú' De Locos Por Actuar Se Llevó El Premio Del Público En La Gala De Galardones De La VI Muestra De Teatro Amateur. - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Joulupukki' de Teatro Vivo (Premio del Jurado), 'Todo Ubú' de Locos por Actuar" (Premio del Público), Antonio Garrido de Teatro de Vuelta (Mejor Actor) por la obra 'El viento en los álamos' y Anahí Aragón de LaTeja Teatro (Mejor Actriz) por la obra 'Con la vida del otro' son los ganadores de la VI Muestra de Teatro Amateur, certamen organizado por el Teatro Arbolé de Zaragoza en colaboración de la Federación Aragonesa de Teatro Amateur.

Así se ha dado a conocer en la gala final celebrada este sábado en la que se llevó a cabo el homenaje con actuación incluida a la compañía invitada, Teatro de Robres, que puso en escena su magnífica obra 'Celestina, el bululú'.

El Teatro Arbolé cierra así una temporada en la que mantiene el número de espectadores con respecto a la pasada, en torno a los 33.000, con una media de ocupación por función del 60%. En total se han celebrado 265 funciones (235 para público infantil y familiar, y 30 para público adulto.)

La temporada 2026-2027 se iniciará el domingo 6 de septiembre. Como ya es tradición serán "Los tres cerditos" los que suban el telón de la programación para público infantil y familiar. A continuación se celebrará el Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que este año alcanza su XIII edición.

Esta nueva temporada habrá muchas novedades, como la creación del Espacio Arbolé en San Mateo de Gállego, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, y cuyo proyecto y programación se contarán con detalle en la presentación de la nueva temporada a primeros de septiembre.

Octubre llegará con una programación muy especial para celebrar las fiestas del Pilar en la que se subirán al escenario de Arbolé del Parque del Agua artistas muy conocidos del teatro aragonés y nacional y que también se detallará en septiembre; y con el teatro ambulante en la calle Moret para hacer las delicias de todos los públicos (niños y mayores) con los títeres y los cuentos clásicos.

Todo ello además de la programación estable para el público infantil y familiar de los fines de semana; la programación ocasional para público juvenil y adulto que trae a Arbolé espectáculos de teatro, música y danza muy especiales; el Festival "Una Navidad de Cuento", que va a alcanzar su 25º edición; y las campañas de audiencias escolares que cobran cada año más relevancia. Asimismo, la Escuela del Teatro Arbolé iniciará un nuevo curso y ya están abiertas las inscripciones para reservar plaza.

La Muestra de Teatro Amateur del Teatro Arbolé, organizada junto a la Federación Aragonesa de Teatro Amateur (FATEA) y que este año ha alcanzado su 6º edición, es uno de los ciclos estables de Arbolé que cada año gana en reconocimiento y aceptación.

Esta edición ha tenido una notable aceptación por parte del público y Arbolé ha renovado su compromiso con el teatro aragonés, al tiempo que lo ha acercado a los espectadores, estrechando las relaciones con un sector teatral de gran vitalidad, con una brillante cantera y con gran cantidad de compañías, muchas de ellas de larga tradición y un elenco de actores y actrices contrastado.

En esta edición han participado las compañías: LaTeja Teatro, Diversas Teatro, Teatro de Vuelta, Verde Viento, Ixeya Ensemble, Teatro Vivo, Locos por Actuar y Extintos Teatro.