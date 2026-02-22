Víctor Calvo y Ana París se imponen en la VI Trail 'Hoya de Huesca' del Pirineos Mountain Film Festival

Marta Maura, Ana París y Andrea Ezpeleta, en el podio femenino de la VI Trail 'Hoya de Huesca'. - PIRINEOS MOUNTAIN FILM FESTIVAL

HUESCA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los corredores Víctor Calvo y Ana París se han impuesto este domingo en el recorrido de 26 kilómetros de la VI Trail 'Hoya de Huesca'. La prueba sirve de prologo para la nueva edición del Pirineos Mountain Film Festival que arrancará en la capital altoaragonesa de forma oficial este lunes 23.

Un total de 86 participantes se han dado cita en esta prueba deportiva donde el corredor de Peña Guara ha revalidado un año más el título, obteniendo así la triple corona con un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 23 segundos, el tiempo necesario para completar un trazado de 600 metros de desnivel por lugares icónicos de la comarca como el Castillo de Montearagón o las Trincheras del Saso de Tierz; por su parte París, ha completado la distancia en 2 horas, 26 minutos y 50 segundos.

Al podio se han subido igualmente Mario Mirón (CD Biofrutal Sport) y Carlos Sahun (Mecánica Ramiz); segundo y tercero respectivamente en categoría masculina; mientras que Andrea Ezpeleta (Club Atletismo La Almunia), repite su resultado del 2025 en segunda posición, y Marta Maura (Entrenamiento Óptimo), tercera, ambas han flanqueado a la ganadora en categoría femenina.

La victoria en el recorrido de 16km con un desnivel positivo acumulado de 150 metros ha sido para José Antonio Gimeno (en categoría masculina) con 1 hora, 4 minutos y 50 segundos.

Andrea Castán se lleva la categoría femenina, con un tiempo de 1 hora, 21 minutos y 29 segundos.

La ceremonia de entrega de trofeos celebrada en la explanada posterior del Palacio de Congresos de Huesca, donde estaba situada la linea de meta, ha contado con otras subcategorías que han reconocido a diferentes corredores y corredoras según sus tramos de edad.

Una jornada deportiva bajo unas condiciones climatológicas perfectas marcadas por el sol, la ausencia de viento y una temperatura templada tras las continuas borrascas que han azotado la península en las últimas semanas.

El resultado perfecto para todas las entidades involucradas tras una cuidada preparación, "desde Peña Guara se realiza un trabajo minucioso para que los participantes se sientan atendidos en todo momento y puedan disfrutar de la Trail.

Huesca y su comarca cuenta con una prueba que es un test ideal para aquellos que tienen sus miras puestas en las grandes pruebas del Pirineos.

Ahora mismo la cantidad de nieve que hay en el Pirineo dificulta su puesta a punto y aquí se les brinda una oportunidad única" detallaba Manolo Bara, presidente de Peña Guara y organizador de la prueba.

Un total de 34 participantes han tomado la salida a las 9:30h desde el exterior del Palacio de Congresos de Huesca para completar el trazado más exigente, media hora más tarde eran los otros 52 atletas quienes emprendían el reto de completar el circuito corto.

Una gran jornada para la organización que además ha tenido el respaldo del numeroso público que se ha congregado celebrando la llegada de los inscritos.

Una fiesta con cerca de un centenar de personas disfrutando del deporte y la naturaleza que ha finalizado con un vermú para participantes y acompañantes con productos de la zona.

La conocida como "carrera del vermú" está organizada por Peña Guara y es una de las citas fundamentales de la programación del Pirineos Mountain Film Festival, además cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Huesca, la Comarca Hoya de Huesca, así como Cárnicas Ferrer y Bodegas Valdovinos que mantienen desde hace años su compromiso proporcionado lotes gastronómicos y botellas de vermú con los que obsequiar a los inscritos.

La Trail es la antesala del PMFF en Huesca, el Festival de Cine de Montaña, Aventura y Naturaleza de los Pirineos integra una sección oficial en la que participan 18 cortometrajes de Europa, América y Oceanía.

Además del concurso cinematográfico, la cita propone diversas actividades paralelas donde destacan la proyección de largometrajes, la entrega del premio honorífico a Jerónimo López, quien también preestrenará su último documental, y la premier de la miniserie La vida secreta de los alcorques vivos.

El colofón final será la presentación del Tour PMFF en el Palacio de Congresos de Huesca el sábado 28, una cita exclusiva antes de viajar al resto de sedes oficiales del certamen: Barbastro, Boltaña, Benasque y Tarbes.

El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con la colaboración de Peña Guara y con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, Tu provincia Huesca la Magia, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, la Fundación Ibercaja y Turismo de Aragón.