La victoria del PP con dos diputados menos, Vox y CHA doblan escaños; y el PSOE llega a su suelo histórico

Papeletas de votación en el 8F. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El triunfo este domingo del PP en las elecciones autonómicas aragonesas con 26 parlamentarios --dos menos que en 2023-- sitúa, sin embargo, a Vox y CHA como formaciones más reforzadas puesto que ambas duplican su representación en la Cámara aragonesa --14 suman los de Nolasco y seis los de Pueyo-- y el PSOE queda como la opción política más debilitada al pasar de 23 a su suelo histórico de 18 parlamentarios, en unos resultados que dejan sin representación al PAR y a Podemos. Además, Teruel Existe conserva dos de sus tres representantes e Izquierda Unida mantiene el escaño que ya tenía.

Con una participación del 67,57% --un 1,03% más que en 2023, pese a celebrar Aragón las elecciones en solitario--, el PP ha sido la opción más votada en las tres circunscripciones provinciales tras recibir el voto de 294.797 aragoneses, el 34,26% de las papeletas emitidas.

Una mayoría destacada pese a experimentar una caída de 13.020 votos respecto a los comicios de 2023 que reparte entre las tres provincias, algo más acusada en Huesca --4.943-- y Zaragoza --4.305 papeletas menos--, lo que le hace perder un diputado en cada una, y menos en Teruel, -3.372 votos, que lo deja con cinco escaños.

La pérdida de respaldo más relevante es la de los socialistas, que con 159.366 votos --el 24,29% del total de emitidos--, se han dejado 38.553 apoyos en estas elecciones con respecto a las de 2023, lo que supone una caída del 5,26% y pasar de 23 a 18 diputados, el suelo histórico del PSOE en la comunidad aragonesa al que vuelven tras el precedente de 2015 con Javier Lambán --entonces, con esos mismos escaños, obtuvieron aún menos votos, 143.096, un 21,43% del total-- afectados entonces por el auge de Podemos, que irrumpió en las Cortes de Aragón con 14 representantes.

VOX SE QUEDA A ALGO MÁS DE SEIS PUNTOS DEL PSOE

Por provincias, el PSOE minimiza daños en Teruel con -1.022 votos una subida en el porcentaje del 0,86 y los mismos 4 diputados que ya tenía, encaja el golpe en su feudo tradicional de Huesca con 5.726 apoyos perdidos, -3,44% y dos escaños menos y sufre el mayor castigo en la provincia de Zaragoza, donde con un -6,59% se deja 31.805 votos y tres escaños. Un caudal este último que bien ha podido ir a parar en buena medida a las filas de CHA (+24.342).

En el caso de Vox, vuelve a ser la tercera fuerza parlamentaria en la Comunidad aragonesa pero esta vez con una posición mucho más reforzada con 117.347 votos, a 42.019 apoyos de alcanzar al PSOE de Pilar Alegría. Crece en las tres provincias, sobre todo en la 'batalla de Teruel', con un crecimiento del 9,84 en el porcentaje, 5.855 votos más que le reportan dos escaños más hasta los tres por esa provincia. Le sigue la de Huesca, con un +8,62% y 8.359 votos que le llevan a doblar sus dos escaños de 2023 hasta los 4. Y en Zaragoza sube 27.784 apoyos, un 5,74% más hasta lograr 7 representantes.

En esta provincia, la más poblada, la suma de porcentajes de PP y Vox aglutina el 52,69% de los que electores que votaron este domingo. El crecimiento de los de Nolasco le lleva a aventajar en 27.976 votos a la suma de todas las fuerzas de izquierda sin contar al PSOE --CHA, IU- Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde.

CHA SE REFUERZA EN ZARAGOZA

También muestran su satisfacción en CHA, que se beneficia de la caída del PSOE y de la mano de Jorge Pueyo en Zaragoza y Verónica Villagrasa en Huesca dobla sus representantes hasta los seis diputados y un 9,73% del total de votos. Su papeleta la introdujeron en las urnas 63.875 aragoneses, un 4,63% más que en 2023.

Destaca el crecimiento en la provincia de Zaragoza, un 5,03% y 24.342 votos más que hace tres años, lo que se traduce en dos diputados más a los otros dos que ya tenía. También aumenta sus apoyos en Huesca con 4.235 votos más, un 4,39% de mejora y un diputado más con el que suma dos. En Teruel, en cambio, la subida del 1,90%, 1.135 votos más, no le da para obtener representación y sigue quedado fuera de la foto como sexta fuerza parlamentaria.

Aragón-Teruel Existe sufre el fuego cruzado de la batalla turolense por el voto y, de los 33.190 apoyos de 2023, se queda en 23.320, 9.870 menos y un -1,40%. En su feudo turolense es donde Teruel Existe pierde el escaño de Joaquín Moreno con un retroceso del -7,84 y 6.706 votos menos hasta los 8.632, aunque logra conservar los de Guiarte y Buj.

En Huesca, Aragón Existe cae -1.271 votos hasta los 2.311 y en Zaragoza tampoco logra esta vez el hito de hacerse con un escaño pese a los 12.377 respaldos a Raúl Burillo, que pierde 1.893 sufragios respecto a la candidatura de 2023 y ve incluso cómo le adelanta por la derecha Se acabó la Fiesta (SALF) con 14.141 votos.

IU SE QUEDA COMO ESTABA

Izquierda Unida-Movimiento Sumar llegó a acariciar en las encuestas la posibilidad de contar con grupo propio con dos representantes por Zaragoza y un tercero por Huesca para el que tendría que competir en una pelea ajustada, pero finalmente se queda como estaba con un único representante, su candidata Marta Abengochea, que obtiene 19.290 votos, el 2,94% de las papeletas emitidas en la Comunidad, apenas 1.669 votos menos que cuando en 2023 encabezó la lista Álvaro Sanz.

Por provincias, en Huesca queda a más de 7.600 votos de CHA, última formación con representación; en Teruel, con 1.203 votos también sigue como extraparlamentario y se ve superado por SALF; mientras que en Zaragoza obtiene un 3,18% de porcentaje con un 15.424 votos --solo 985 menos que hace tres años-- y le permite seguir con presencia en el Parlamento.

Sin sitio en La Aljafería se queda el histórico Partido Aragonés después de 43 años de representación parlamentaria, que en la primera parte del escrutinio resistió con el escaño de Alberto Izquierdo por Teruel pero ha acabado lejos con un 1,24% y 8.161 votos, 5.827 menos que en 2023. Así, la mayor caída en porcentaje la sufre precisamente en Teruel (-2,22%).

También dice adiós a la vida parlamentaria Podemos-Alianza Verde tras una experiencia de 11 años. Lo hace desplomándose definitivamente pasando de los 26.923 votos de 2023 a los 6.206 de este domingo, el 0,94% de los sufragios y a años luz de aquel histórico 20,56% de 2015 cuando 137.325 votos le abrieron de par en par el portón de la Aljafería.

Con los resultados del domingo y únicamente sobre el papel, si IU-Movimiento Sumar y Podemos-AV hubiesen unido sus fuerzas, habrían sumado 25.496 votos, lo que les habría dejado por delante de Aragón Teruel Existe.

Cerca de haber dado la sorpresa se ha quedado Se acabó la Fiesta (SALF), que en su primera aventura en unas elecciones autonómicas registra 17.983 votos, el 2,74%, con la candidata María Cristina Falcón y la presencia constante a su lado durante toda la campaña de Alvise Pérez.

Por último, destaca también que Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos es la única de las formaciones minoritarias que experimenta un crecimiento respecto a la última cita electoral, 1.288 votos más hasta los 4.148. También aparecen como novedades Coalición Aragonesa (440 votos) y Mundo+Justo (509 votos).



