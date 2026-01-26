Villagrasa (CHA) apuesta por el alquiler asequible y la rehabilitación de vivienda en el Alto Aragón

La cabeza de lista de CHA por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa. - CHA.

ZARAGOZA 26 Ene.

La cabeza de lista de CHA por el Alto Aragón en las elecciones autonómicas del 8F, Verónica Villagrasa, ha presentado este lunes el programa 'A favor de la vivienda pública', apostando por el alquiler asequible y la rehabilitación de vivienda.

El lugar elegido, junto a las viviendas de alquiler asequible del antiguo solar de La Merced, un proyecto de 88 viviendas que impulsó Chunta Aragonesista desde el Gobierno de Aragón, "y es que para CHA la vivienda es un derecho fundamental para la cohesión social y territorial de Aragón y no puede estar sometida a la especulación que expulsa a la gente y vacía nuestros pueblos", ha afirmada Villagrasa.

"Frente a las políticas especulativas del Gobierno de Azcón, que se niega a poner coto a las viviendas turísticas o a declarar zonas tensionadas de vivienda para que sea asequible su alquiler, desde Chunta Aragonesista proponemos intervenir precios, ampliar el parque público de alquiler y priorizar juventud, familias y medio rural, activando viviendas vacías y rehabilitación", ha explicado Villagrasa.

"Impulsaremos especialmente vivienda pública de alquiler asequible mediante obra nueva y rehabilitación de parque existente, utilizando suelo público para garantizar arraigo y combatir la despoblación, como hicimos en el solar de La Merced en Huesca, con las casi 180 viviendas que rehabilitamos en el medio rural, las 1.640 viviendas de protección oficial que se promovieron en su momento, o las 140 viviendas que se van a levantar en el solar de la antigua cárcel de Huesca", ha concluido la candidata de CHA.