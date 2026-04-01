Villagrasa (CHA) exige una rectificación "real" de las indemnizaciones por la dermatosis nodular contagiosa

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HUESCA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa, ha exigido este miércoles una rectificación "real" de las indemnizaciones a los ganaderos por la dermatosis nodular contagiosa.

CHA ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Aragón "una revisión urgente y completa" de las indemnizaciones por el sacrificio obligatorio de ganado tras el brote de dermatosis nodular contagiosa en el Sobrarbe.

Villagrasa ha mostrado su "preocupación ante el malestar del sector ganadero" y ha criticado que la rectificación publicada por el Ejecutivo de Azcón "no soluciona el problema de fondo".

"La rectificación del Gobierno llega tarde y es claramente insuficiente. No basta con cambiar el nombre de la raza si se sigue infravalorando el valor real de la ganadería extensiva y de nuestras razas autóctonas", ha señalado Villagrasa.

Para CHA, la Orden del Gobierno de Aragón que regula las indemnizaciones sigue sin contemplar adecuadamente el valor genético, productivo y territorial de la raza parda de montaña, mayoritaria en las explotaciones afectadas, "lo que genera un agravio comparativo con otras razas".

"Estamos hablando de explotaciones familiares que han visto cómo se sacrificaban todos sus animales. No solo han perdido ganado, han perdido años de trabajo, selección genética y un modelo de desarrollo rural que debemos proteger", ha afirmado Villagrasa.

La portavoz adjunta de CHA también ha advertido de que estas explotaciones cumplen un papel clave en la fijación de población y el mantenimiento del territorio.

"El Gobierno de Aragón debe estar a la altura. Las indemnizaciones deben cubrir el daño real sufrido y garantizar la viabilidad futura de estas explotaciones. De lo contrario, estaremos contribuyendo al abandono del medio rural", ha añadido.

Por ello, CHA registrará varias preguntas parlamentaria para conocer los criterios utilizados en los baremos y exigir una revisión urgente que tenga en cuenta las particularidades de la ganadería extensiva y de las razas autóctonas. "Desde CHA vamos a seguir defendiendo al sector ganadero y al medio rural aragonés. No podemos permitir decisiones improvisadas que generan inseguridad y perjudican a quienes sostienen nuestros pueblos", ha concluido Villagrasa.