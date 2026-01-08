Villagrasa (CHA) recibe como un "jarro de agua fría" la negativa del Gobierno central a mejorar la N-260 desde Castejón

Archivo - Verónica Villagrasa estará al frente de CHA Alto Aragón. - CHA - Archivo
HUESCA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de CHA-Alto Aragón y candidata a las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa, ha recibido como un jarro de agua fría la desestimación del Gobierno de España de mejorar el tramo de la carretera nacional N-260 entre Castejón de Sos (Huesca) y Pont de Suert (Lérida) porque, según aduce el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del diputado Jorge Pueyo, el eje viario "no tiene problemas de capacidad ni de seguridad".
La dirigente de CHA recuerda que "desde Ribagorza, una vez que se consiguió el objetivo principal de mejorar los 12 kilómetros entre Campo y el Congosto de Ventamillo, se reclama la mejora de este tramo que nos conecta con Cataluña, pero el Gobierno de España ni siquiera quiere comprometerse con la redacción de un proyecto de acondicionamiento, condenando a esta parte de Aragón al ostracismo", lamenta.
El eje Pirenaico N-260 desde Portbou a Sabiñánigo tiene dos tramos pendientes de acondicionamiento, los 12,8 kilómetros entre Fiscal y los túneles de Balupor, con un presupuesto de 98 millones, cuya licitación no llega nunca pese a acumular muchos años de presencia en los presupuestos generales, y los 37 kilómetros entre Castejón de Sos y la N-230 ya en Cataluña, tras atravesar los puertos de Fades y la Espina, que no cuenta siquiera con proyecto redactado.
"Resulta muy preocupante que el Gobierno de España no quiera comprometerse siquiera con la redacción del proyecto de acondicionamiento de este tramo carretero, el único de la N-260 que ni se ha acondicionado ni se tiene previsto acondicionar, convirtiéndose en un cuello de botella", plantea la aragonesista.
"La sinuosidad y estrechez que presenta este tramo carretero que transcurre por municipios con poca población no lo hace atractivo para los conductores, que eligen si les es posible otras opciones con más kilómetros pero más rápidas, por lo que argumentar baja intensidad de tráfico como ha realizado en ocasiones el Gobierno Central para no acondicionarlo nos parece poco presentable y deja a esta parte de la Ribagorza en el ostracismo frenando posibilidades de desarrollo, pese a que se trata de una comunicación que une puntos turísticos de primer orden", concluye Villagrasa.