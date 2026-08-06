Villagrasa (PSOE) emplaza al Gobierno de Jorge Azcón a impulsar "un pacto por el patrimonio" cultural

El diputado autonómico del PSOE Aragón, Darío Villagrasa. - PSOE.

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón Darío Villagrasa presentará durante el próximo periodo de sesiones una proposición no de ley para "impulsar y desarrollar una mesa de trabajo con administraciones, entidades culturales, instituciones académicas y partidos políticos para desarrollar un pacto sobre la defensa, conservación, rehabilitación y dinamización del patrimonio de Aragón".

Este pacto, ha afirmado el parlamentario del PSOE en una rueda de prensa, debe tener como objetivos "aunar voluntades" y "pactar políticas públicas" para preservar el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, cultural e inmaterial, que "trasciende a un Gobierno, a una mayoría parlamentaria o a una legislatura y redunda, en definitiva, en la conservación del legado milenario al que nos debemos".

"Creemos que es el momento de apostar por el patrimonio en Aragón", ha dicho Villagrasa sobre la iniciativa, lamentando que el patrimonio "no ha estado dentro de las prioridades" de los Gobiernos PP-Vox y recordando la próxima elaboración de un presupuesto "expansivo" de más de 9.000 millones de euros, "1.000 millones de euros más al año que el último presupuesto que pudimos elaborar desde el PSOE".

Esa apuesta, ha apuntado, no debe realizarse "de manera fugaz", sino "ordenada, rigurosa y planificada, de forma que los recursos públicos se multipliquen y redunden en la rehabilitación y conservación de ese patrimonio".

El consenso académico, administrativo y político debe servir, ha manifestado el diputado socialista, "para trazar las líneas fundamentales de desarrollo para la preservación del patrimonio de Aragón, impulsar los cambios legislativos necesarios, buscar fórmulas para agilizar y proteger los bienes artísticos y culturales, estableciendo una senda de apoyo presupuestario y financiero adecuado".

AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS

"No tenemos a día de hoy en Aragón una convocatoria pública para que los Ayuntamientos se presenten para cofinanciar rehabilitaciones de patrimonio en sus municipios. No tenemos una política pública que priorice intervenciones por parte del Gobierno de Aragón", ha destacado Villagrasa pidiendo "tejer" alianzas entre administraciones públicas para trabajar todos en la misma dirección y "multiplicar los recursos existentes", aún advirtiendo "son necesarios más".

A la vez, Villagrasa ha pedido al Gobierno de Jorge Azcón "que se implique y redoble esfuerzos en políticas de dinamización de ese patrimonio" a través, por ejemplo, de planes directores, planes museísticos o experiencias turísticas. "Esta iniciativa puede contribuir a la lucha contra la despoblación, a la vertebración del territorio o a la dinamización desde un punto de vista socioeconómico", ha considerado.

La propuesta socialista señala que la titularidad de los bienes, el estado de ruina en el que se encuentran, la ingente cantidad de recursos económicos necesarios para su consolidación, la dificultad de encontrar un uso a futuro para esos inmuebles o las complejidades del procedimiento administrativo "hacen que el tiempo haga mella en esos bienes y que los proyectos de rehabilitación, restauración o puesta en valor, sean muy singulares y escasos".

Además, recalca que en la Comunidad Autónoma de Aragón se está cerca de catalogar los 1.700 elementos como Bienes de Interés Cultural (BIC) y más de 2.200 están catalogados ya en el Censo de Patrimonio Cultural de Aragón, obra del Gobierno de Javier Lambán, y son accesibles desde internet.

A ello, asegura el texto, hay que sumar los bienes inmateriales y "las numerosas iniciativas en tramitación y el convencimiento positivo que están teniendo estas iniciativas impulsadas en su mayor parte desde los Ayuntamientos del territorio".